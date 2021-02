Tottenham slo tilbake etter tre strake tap

Tottenham tilbake på vinnersporet hjemme mot West Bromwich.

TOTTENHAM - WEST BROMWICH 2-0:

Tottenham hadde før søndagens kamp mot nedrykkskandidat West Bromwich gått på tre strake tap i Premier League. Med Harry Kane tilbake i startoppstillingen søndag gikk det langt bedre.

Etter å ha misbrukt flere store sjanser i første omgang fikk hjemmelaget endelig uttelling i andre omgang.

Harry Kane satte inn 1-0 med en fin avslutning ti minutter ut i andre omgang, før Hueng-min Son doblet ledelsen fire minutter senere.

Jose Mourinho har vært gjenstand for mye kritikk den siste tiden, mye på grunn av dårlige resultater, men også for en defensiv og kjedelig spillestil.

Mot West Bromwich så Tottenham langt friskere ut, og de liljehvite skapte sjanser på løpende bånd gjennom hele kampen.

The Athletic-journalist Jack Pitt-Brooke forventet ikke få å se denne utgaven av Tottenham søndag ettermiddag.

- Forventningene mine til denne kampen kunne ikke ha vært noe lavere, men det har faktisk vært mer moro, mer engasjerende og med bedre kvalitet enn jeg noen gang hadde forventet, skrev han på Twitter om Tottenhams prestasjon.

Med tre poeng mot West Bromwich rykket Tottenham opp på 7. plass på tabellen. Opp til den viktige 4. plassen er det nå bare fire poeng.

Kane tilbake med et brak

Harry Kane har gått glipp av Tottenhams to siste kamper på grunn av skade, og det ble fort tydelig at han er en mann Spurs har savnet.

Spurs-kapteinen satte fyr på hjemmelagets angrepsspill fra start, og kom selv til flere store sjanser i åpningen av kampen.

Etter et kvarter fyrte Kane av fra 14-15 meter, og sendte ballen bare centimetre over West Bromwich sin tverrligger.

Tre minutter senere var engelskmannen farlig frempå igjen. Ballen spratt riktig for Kane, og plutselig kom han alene med keeper. Kane ble tvunget til å avslutte med venstrebeinet, og sendte den like utenfor lengste stolpe.

I det 37. minutt kom Kane igjen til en god mulighet, og denne gangen fikk han avsluttet på mål. Fra en litt spiss vinkel smalt Spurs-kapteinen til, men Sam Johnstone svarte med en god redning.

Fem minutter senere kom Spurs til nok en stor mulighet. En corner ble stusset videre på bakre stolpe, hvor Aurier forsøkte å nikke ballen i motsatt hjørnet. Johnstone gjorde en enorm redning og fikk slått ut i feltet. Returen var Alderweireld først på, men West Brom fikk blokkert.

West Bromwich hadde hatt nok med å forsvare seg hele første omgang, og var egentlig heldige som fortsatt holdt nullen, men rett før pause kom også de til en stor mulighet.

Gjestene kontret, og Snodgrass slo inn i feltet i retning Diagne som hadde løpt seg fri. Spissen stanget knallhardt, men Lloris vartet opp med en strålende redning og hindret nettkjenning.

Fikk uttelling til slutt

Andre omgang startet med et smell. Bare 20 sekunder etter dommeren hadde blåst kampen i gang igjen sendte Kane Son gjennom. Sørkoreaneren smalt til med venstrebeinet og bare en eminent beinparade av Johnstone hindret Spurs-ledelse.

Tottenham hadde stanget mot West Bromwich sitt mål gjennom hele kampen, og i det 54. minutt skulle de endelig få uttelling. Højbjerg spilte perfekt gjennom til Kane litt ut til venstre i sekstenmeteren, og denne gangen var avslutningen til Kane perfekt. Kapteinen plasserte ballen utagbart for keeper, og sendte Spurs opp i ledelsen.

Bare fire minutter senere satt den igjen for Tottenham. Lucas Moura spilte fint ut til Son, etter å ha sklidd gjennom West Brom sitt forsvar. Son tok med seg ballen og banket så ballen mot mål. Via hanskene til Johnstone gikk ballen i mål til 2-0.

Tre minutter senere headet Diagne ballen i mål for West Bromwich, men han ble korrekt avblåst for offside. Samme mann fikk ballen i mål en gang til mot slutten, men nok en gang ble han avblåst for offside.

Noe nærmere enn Diagnes annullerte mål kom West Bromwich aldri, og dermed tok Tottenham tre fortjente poeng.

