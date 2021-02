Marerittkveld for Alisson da Manchester City banket den regjerende ligamesteren.

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY 1-4:

City holder stø kurs mot ligagull etter det som ble en marerittkveld for Liverpools sisteskanse Alisson.

På stillingen 1-1 sendte målvakten ballen i beina på Phil Foden, som driblet seg fri før han spilte ballen videre til Ilkay Gündogan som sendte gjestene tilbake i ledelsen.

Tre minutter senere forærte Alisson City nok en scoring etter en ny feilpasning. Denne gangen havnet ballen i beina på Bernardo Silva som vippet ballen inn til en fri Raheem Sterling foran mål.

BBC-ekspert og tidligere Premier League-spiller Robbie Savage trodde ikke det han så da Alisson slapp inn 1-3.

- Jeg er i sjokk. Hva er det jeg ser? Hva er det Alisson driver med? Han gir bare bort ballen til Bernardo Silva, sier Savage.

TV 2-kommentator reagerte også mot den brasilianske målvakten.

- Han er helt ute av det, sa Alsaker etter målvaktens andre tabbe på bare få minutter.

Gündogan sto også for Citys første scoring, mens Foden var sistemann til tegne seg på scoringslisten for gjestene.

- Det er fantastisk. Alle spillere ønsker å spille i store kamper som dette og vi viste mot fra første minutt. De gjorde det vanskelig for oss men vi viste motet til å spille vår fotball og fortsette, og til slutt ga det resultater, sier Foden til Sky Sports etter kampen.

Mohamed Salah scoret for Liverpool på straffespark.

Straffebom

Sadio Mané sto for kampens første store mulighet. Trent Alexander-Arnold driblet seg fri ute på høyresiden før han slo inn på senegaleseren, men dessverre for vertene gikk headingen over Ederson i City-buret.

Like etter fikk Roberto Firmino godt treff på halvvolley, men denne gangen fikk Citys sisteskanse bokset over til corner.

Ti minutter før pause fikk Manchester City en gigantmulighet til sende gjestene i ledelsen, etter at Raheem Sterling ble felt av Fabinho inne i Liverpools sekstenmeter.

Guardiolas store formspiller Gündogan gikk frem, men blåste ballen langt over.

- Er det mulig? For en frustrasjon for Guardiola, sa TV 2-ekspert Petter Myhre etter straffebommen, og fulgte opp:

- Tredje straffebommen de to siste sesongene i jevne kamper.

Myhre siktet da mot Kevin de Bruynes miss fra ellevemeteren i det motsatte oppgjøret i høst, i tillegg til Riyadh Mahrez' straffebom mot Liverpool høsten 2018.

- Det har vært et aldri så lite mareritt for Pep Guardiola mot Liverpool, sa Simen Stamsø Møller i Premier League-studio i pausen.

Gündogan-scoring

Det skulle imidlertid ikke gå lang tid etter hvilen før Gündogan fikk sin revansje.

City spilte seg frem på venstresiden, før Phil Foden slo inn på tyskeren som satte ballen enkelt i mål.

- Et mønsterangrep av Manchester City! utbrøt TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

Liverpool skulle også få sjansen fra krittmerket noen minutter senere. Salah ble felt av Ruben Dias på vei gjennom, og satte selv straffen sikkert i mål.

Sluttspurt fra City

City skulle likevel komme tilbake i føringen, og vel så det. Først endte en fryktelig feilpasning av Alisson i beina på Foden som driblet seg fri, før han spilte inn til en Gündogan som kunne score sitt andre for kvelden.

- Ufattelig, var Alsakers dom over Alissons inngripen.

Like etter førte nok en feilpasning av Liverpools sisteskanse til en ny scoring. Brasilianeren traff denne gang Bernardo Silva som vippet ballen inn til Sterling som doblet ledelsen.

Deretter banket Foden inn Citys fjerde for kvelden, og sikret dermed en overlegen seier for gjestene.

Med det er Guardiolas menn fem poeng over byrival United, med én kamp mindre spilt.

Liverpool holder seg på fjerdeplass, hele ti poeng bak kveldens motstander.

