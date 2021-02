Går til krig: – De vil knuse oss, men frykt ingen!

Olafs datter, Ragna, er på krigsstien – og kommer med en kraftfull advarsel til Will Ferrell og USA.

- En fiende fra vest er etter oss! Er dere klare for å slåss? Er dere ladet opp? brøler Ragna.

Slik åpner Circle K sin rykende ferske video, som er spilt inn og klippet denne helgen. Se videoen øverst i saken!

Videoen føyer seg inn i rekken av norske selskaper som svarer på Will Ferrells oppmerksomhet og «sinne» mot Norge - og er starten på en ny kampanje bensinstasjon-giganten nå har lansert.

I kampanjefilmen spiller Silje Torp Færavaag hovedrollen. Hun er blant annet kjent som «Frøya» i den populære NRK-serien «Vikingane».

I forkant av Superbowl Sunday i USA, har General Motors lansert en elbil-kampanje der Will Ferrell er «provosert» av Norges forsprang i elektrifiseringen av bilparken. Her går han til «angrep» på Norge. Det er denne kampanjen Circle K svarer på, med en krigersk, men humoristisk vri.

Se videoen med Will Ferrell her:

– I filmen svarer Circle K på utfordringen fra Will Ferrell, men planen deres er å bruke erfaringen fra Norge til å gi et best mulig ladetilbud til USA og resten av verden, sier Hans-Olav Høidahl, Europasjef i Cirkle K i en pressemelding.

Europasjefen legger til at Circle K følte seg truffet av kampanjen til General Motors fordi Circle K har en ledende rolle i omleggingen til elbiler, og bruker Norge som testlaboratorium for vår globale satsing.

Tidligere har blant annet skuespiller Kristofer Hivju svart i en egen video, og det samme har Olaf. Statsminister Erna Solberg har også kastet seg på trenden. Det samme har Universitetet i Agder.

Her kan du også se de andre videoklippene Nettavisen tidligere har omtalt:

