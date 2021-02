Koronavaksinene er «ekstremt trygge», konkluderer det britiske helsedepartementet.

Det er kontrollorganet Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), som bekrefter at data viser at vaksinen møter landets strenge trygghetskrav, og at de aller fleste bivirkningene er milde og raskt over - altså ikke mer enn det som vil være en normal reaksjon på en vaksine.

- Det er ekstremt trygt. Fordelene veier på lang vei tyngre enn risikoen. Jeg sier det til familien min også, sier professor Sir Munir Pirmohamed, som er med på å vurdere om vaksinene som tas i bruk i Storbritannia er trygge, ifølge BBC.

Blant andre BBC og Independent omtaler funnene.

MHRA ligger under det britiske helsedepartementet. Funnene er gjort gjennom rutinemessig overvåkning og analysering av Pfizer/BioNTech- og Oxford University/AstraZeneca-vaksinene, ifølge en pressemelding.

Milde bivirkninger

Nærmere syv millioner doser av vaksinene var gitt ut i Storbritannia mellom 8. desember og 24. januar. I løpet av samme periode ble det rapportert om 22.820 mistenkte bivirkninger, gjennom et frivillig rapporteringssystem. De aller fleste er milde, blant annet sårhet i armene og milde influensasymptomer.

Det er rapportert om alvorlige bivirkninger, men dette er altså svært sjeldent.

- Dataene vi har samlet inn gir oss ytterligere forsikring om at COVID-19-vaksiner er trygge, og fortsetter å møte de strenge standardene som kreves for alle vaksiner. Vi er fremdeles trygge på at fordelene veier opp for all risiko, sier direktør June Raine i pressemeldingen.

38.000 har fått to doser

Fredag viste FHIs statistikk at 160.076 personer var vaksinert med første dose av koronavaksinen i Norge. 38.100 personer har fått dose to.

Den første koronavaksinen i Norge var Pfizers-vaksinen, og den ble satt den 27. desember. 15. januar ble den første dosen av Moderna-vaksinen satt, mens AstraZeneca-vaksinen ankom Norge søndag.

Lørdag kom samtidig nyheten om en studie der foreløpige resultater tyder på at sistnevnte vaksine ikke er like effektiv mot mildt sykdomsforløp som følge av den Sør-Afrikanske varianten av koronaviruset.

