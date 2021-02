Tøffe grep for å stoppe juks og kriminalitet i arbeidslivet: – Noen driver ren kriminalitet

– Ofte er det utenlandske aktører som blåser i spillereglene i det norske arbeidslivet, sier arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) til Nettavisen.

Mandag lanserer regjeringen nye og tøffe grep for å få bukt med useriøse aktører i arbeidslivet. I en rapport fra 2019 kontrollerte senteret for arbeidslivskriminalitet 37 bilpleiebedrifter i Oslo, og fant brudd på arbeidsmiljøloven hos alle.

– Useriøse og kriminelle aktører er en trussel ikke bare mot arbeidsfolk, men også mot små bedrifter som følger reglene. Derfor trenger vi enda flere verktøy for å slå ned på dem, sier arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Spesielt er det mangel på arbeidskontrakter og brudd på arbeidstidsbestemmelser som dominerer i bransjen. Totalt anslår Arbeids- og sosialdepartementet at det er mellom 200-650 millioner kroner årlig i svart omsetning i bilvaskbransjen.

I tillegg oppgir 60 prosent av bedriftene i virksomheten at det er liten sannsynlighet for at lovbrudd blir avdekket, ifølge en kartlegging fra Samfunnsøkonomisk analyse.

– En del av disse useriøse og kriminelle aktørene kan være vanskelig å fakke. Ofte henger dårlige forhold for de ansatte, brudd på sikkerhetsregler, trygdesvindel og skattesnusk sammen, sier Røe Isaksen til Nettavisen.

Slår ned på useriøse bedrifter I regjeringens nye strategi mot arbeidslivskriminalitet som legges frem mandag, foreslås det: En egen straffebestemmelse på inntil fem år for arbeidsgivere som stjeler lønnen fra de ansatte.

Å opprette en godkjenningsordningen for bilbransjen, for å få bukt med svart omsetning og utnyttelse av ansatte.

I det nye forslaget opprettes det en egen godkjenningsordning for bilbransjen. I ordningen er det krav om å rapportere overfor Arbeidstilsynet. Ordningen gjør at forbrukere får se om bedriften er en del av godkjenningsordningen eller ikke.

Spesielt gjelder det bilvask, dekkskift, dekklagring og lignende bransjer.

Stoppe lønnstyveri

De fleste i Norge har heldigvis en forholdsvis trygg jobb hos en seriøs bedrift. Men det gjelder langt fra alle. Flere utenlandske firmaer er tatt for å utnytte det tillitsbaserte systemet i Norge og stjeler penger fra de ansatte. Det vil regjeringen nå ha slutt på med en ny straffebestemmelse.

– Det er helt uakseptabelt at noen useriøse arbeidsgivere unnlater å gi de ansatte den lønnen de har krav på. En egen straffebestemmelse for lønnstyveri og strengere straffer for arbeidslivskriminalitet vil gjøre det enklere å slå ned på uredelig oppførsel, sier arbeidsministeren.

Et av eksemplene han trekker frem er et utenlandsk firma som på papiret betalte lønnen de skal, men som trekker 20 prosent av lønnen for «formidling av jobben».

Det finnes også eksempler på useriøse bedrifter som har avtale med den ansatte hvor vedkommende må betale tilbake deler av lønnen i en såkalt «payback-avtale».

Dersom forslaget får godkjentstempel i Stortinget, vil det kunne vanke fengsel opptil fem år for arbeidsgivere. Bestemmelsen vil også gjelde bedrifter som misbruker permitteringsordningen, som er i utstrakt bruk under koronapandemien.

