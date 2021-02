Mistanke om mutert virus i Nittedal

Foreløpig er 14 tilfeller påvist.

Etter at det er påvist 14 smittetilfeller i tilknytning til to skoler i helgen, mistenker Nittedal kommune at det dreier seg om utbrudd med en mutert variant.

Smittetilfellene kan knyttes til Kirkeby skole og Hakadal ungdomsskole.

– Vi mistenker at det dreier seg om et utbrudd av den mer smittsomme UK-varianten, skriver kommunen i en pressemelding søndag kveld.

Treninger og øvelser for barn og unge innendørs der en ikke kan holde 2 meters avstand, anbefales avlyst den kommende uken. Videre oppfordres alle som har deltatt i aktiviteter i Hakadal til å teste seg.

– Situasjonen anses som uavklart, og terskelen for å teste seg skal være lav, selv om du ikke har luftveissymptomer, skriver kommunen.

Alle klassetrinn ved Kirkeby skole og Hakadal ungdomsskole skal fra mandag ha digital undervisning. Li skole og Nittedal ungdomsskole går over til rødt nivå.

