Keane med tirade mot Liverpool: - De er dårlige mestere

Roy Keane langer ut mot Jürgen Klopp og co. etter ydmykelsen mot City.

Søndag kveld gikk fjorårets ligamester på en ny smell da Manchester City til slutt vant komfortabelt 4-1.

Liverpool ligger nå på en fjerdeplass, hele ti poeng bak City med én kamp mer spilt.

Les også: Liverpool ydmyket av Manchester City på Anfield - ekspert reagerer

- Har blitt revet med

Etter kampen langer nå tidligere United-spiller Roy Keane ut mot rivalen fra Merseyside.

- Før kampen snakket vi om at de kommer med mange unnskyldninger, men for meg har de vært dårlige mestere, sier Keane i Sky Sports-studio, gjengitt av The Mirror.

Han stiller seg sterkt kritisk til måten Liverpool har opptrådt på den siste tiden, og mener det mangler på spillernes innstilling etter fjorårets gull.

Les også: Mandagens Premier League-rykter

- Jeg mener ikke i dag (søndag). Man kan tape en fotballkamp, men jeg forstår meg ikke på denne gruppen. Selv i kampen mot Brighton, var Brighton komfortable mot dem. Du kan tape en kamp men det finnes en måte å tape på, sier Keane.

Og fortsetter:

- Det er som om de har vunnet ligaen forrige sesong og har blitt revet med, og trodde at deres egen «hype» ville bidra til å slå lag. Men i mitt tankesett, når du vinner en ligatittel, vil den neste utfordringen være «kan vi gjøre det igjen?»

Det forteller Keane at han verken har fått sett fra spillerne eller Jürgen Klopp selv.

- Jeg har aldri fått det inntrykket av denne gruppen, fra intervjuene deres, selv fra deres manager forrige sesong da de vant, og snakket om hva det neste steget for Liverpool var - det var nesten bare «la oss nyte dette». Det var åpenbart en lang ventetid for dem men jeg hørte aldri fra noen av spillerne som sa: «Vi vil gjøre dette igjen».

- Vi snakker om Liverpool

Klopp innrømmer at hovedmålet for resten av sesongen er å sikre seg en topp fire-plassering, som vil sikre klubben Champions League-spill neste sesong. Det er ikke Keane særlig imponert over.

- De snakker nå om å komme topp fire etter å ha vunnet ligaen forrige sesong til å plutselig satse på topp fire. Jeg synes de har vært dårlige mestere. Vi snakker om Liverpool.

- De er en stor klubb og da må man takle tilbakeslag, er ikke det en del av spillet? Hvis alle hadde sine spillere skadefrie hele tiden så hadde det vært fantastisk.

Han sikter også til at også City har slitt med skader denne sesongen, med blant annet Kevin de Bruyne og Sergio Agüero som har vært ute for ligalederen.

- Hvis du ser på Manchester City - med den seiersrekka de er i - kan du du se at de mangler to av sine beste spillere. Og Liverpool er et sterkt lag. Jeg vet at de mangler sine to midtstoppere, men de har fortsatt sine beste angrepsspillere på banen.

- Det er unnskyldning etter unnskyldning

Etter Klopps kommentar om Alisson, som for øvrig hadde en marerittkamp søndag, er Keane lei av det han omtaler som «unnskyldninger».

- De har fortsatt deres beste målvakt tilgjengelig, de har fortsatt internasjonale spillere på midtbanen og etter kampen tror jeg Klopp sa at «kanskje målvaktens føtter var kalde». Den er ny. Det er unnskyldning etter unnskyldning, sier Keane.

Og fortsetter:

- Han sa en annen dag at Manchester City hadde pause på grunn av viruset da kampen deres ble utsatt. Jeg tror de hadde to dager uten trening. Det kommer bare mer og mer og mer. Man ville se en reaksjon fra Liverpools prestasjoner mot Brighton, som var ganske dårlige. For noen uker siden mot Burnley, eller se på Manchester United i FA-cupen, hvor de slapp inn tre, eller tidligere denne sesongen, da de slapp inn syv mål mot Aston Villa.

Nå mener den tidligere United-spilleren at Liverpool må gjøre noe for ikke å gå inn i en ny lang ventetid uten Premier League-gull.

- Det er en sprø sesong, med korona, men bare gå videre. Prester som mestere, dere er Liverpool Football Club. Hvis dere fortsetter å prestere som det, kommer det til å gå nye 30 år før dere vinner tittelen, tro meg.

Reklame Ekstreme strømpriser, men 2,3 prosent av kundene kan juble