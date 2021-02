Ukestart med lunsj fra Århus

Interessant lunsjomgang uten de helt klare holdepunktene! Er det kanskje duket for flotte kroner direkte denne uken?

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





Århus sparker i gang en ny uke, og da skal det naturligvis dreie om en V4-lunsj. På Århus kjører man motsatt vei av det vi er vant med, og det er noe enkelte hester takler bedre enn andre. Vi har kontroll på dette, og som hjelp på veien mot utbetalingslukene gir vi deg to objekter som du må ta på alvor:



V4-1 : 6 Ferrari Winner – Har rotet enormt mye, men har slitt med et kne, og vi håper at det har vært grunnen til disse galoppene. Nå er den operert i dette kneet, den har trent 18/1600m, og på ren kapasitet er det snakk om en god hest i grunnlaget. Når den vant fjerde sist så kom den alene til mål. Bent Svendsen føler seg ikke helt slått på forhånd, og vi velger derfor å varsle for en hest som neppe blir veldig mye spilt.

Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen.





V4-2 : 4 Valzer Jet – Kom ut etter pause sist, og debuterte også for sin nye trener. Løste meget bra ut fra start, men måtte likevel nøye seg med fjerde innvendig. Spurtet klart bra nedover oppløpet, og knep til slutt tredjeplassen. Kan fort være ytterligere forbedret til denne starten, motstanden er den riktige, og dette må være et spennende spill i V4-omgangen.

Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.