Märtha Louise åpner opp om Aris død: - Pappa sa det til meg

Prinsesse Märtha Louise forteller om Aris dødsfall i et nytt intervju.

I et intervju med Harald Rønneberg i TV 2-programmet «Helt Harald» snakker prinsessen om den vonde dagen i 2019, da Ari Behn døde.

- Vi hadde egentlig en kjempehyggelig jul. Vi satt og så på «Hjemme alene 2» eller 4 - eller hva det var for noe. Det var kjempekoselig, sier hun i programmet, ifølge VG.

Aris far, Olav Bjørshoel, hadde ringt den kongelige politieskorten, som så ringte hoffsjefen, som igjen ringte kong Harald.

- Så kom pappa inn og sa det til meg, og så måtte jeg da si det til barna. Det er noe av det tøffeste jeg har gjort. Men man må jo bare gjøre det, forteller prinsessen.

Vurderer å flytte

I programmet forteller prinsessen at hun blant annet fikk god hjelp av kjæresten, amerikanske Durek Verrett (46), til å komme seg gjennom den mørke tiden.

– Han var den eneste som klarte å være der, være til stede. Han var der veldig for barna den perioden. At han var der, var veldig viktig, sier hun.

Prinsessen og Durek, også kjent som Sjaman Durek, bekreftet sitt forhold i mai 2019. Overfor TV-kanalen bekrefter Märtha Louise at hun håper at de to en gang kan bo i samme land.

Da Leah Isadora gjestet podcasten Schendis åpnet hun opp om familielivet, og blant annet forholdet til Durek Verrett:

– Han ville jo i utgangspunktet flytte til Norge, men så kom han til Norge, og det ble jo ikke akkurat sånn kjempekoselig, sier hun.

Dermed kan det være mulig at de to flytter sammen til USA.

– Ja, det kan jo være at vi ender opp der etter hvert, avslører hun.

Etter at hun innledet et forhold til den omstridte sjamanen, har det vært mye offentlig støy, blant annet i forbindelse med deres foredrag «The Princess and the Shaman», og utgivelsen av Verretts bok «Sjamanens reise».

Forteller om savnet

Det var første juledag i 2019 at nyheten om at kunstner og forfatter Ari Behn hadde gått bort, 47 år gammel kom.

Behn tok sitt eget liv, noe familien valgte å være åpne om helt fra starten av. Tidligere har hans søster, Anja Bjørshol, åpnet opp i et intervju med KK om savnet av broren, og sorgen hele familien hr gått gjennom.

Det er bare 14 måneder mellom oss. Vi har delt hele livet. Det er et ekstremt savn. Jeg vet at det er en prosess som varer hele livet ut, forteller Anja Bjørshol åpenhjertig til magasinet.

I november gjestet Maud Angelicas lillesøster, Leah Isadora Behn, Nettavisen-podkasten SCHENDIS. Episoden kan du høre her:

Fikk pris

Under begravelsen 3. januar 2020 holdt Aris ene datter, Maud Angelica, en tale som fikk mye oppmerksomhet. I talen gikk 16-åringens budskap langt utover hennes egen sorg, og hun oppfordret folk som sliter, til å søke hjelp.

I februar 2020 mottok hun Akuttpsykiatriprisen 2020 for sin åpenhet om psykiske lidelser og selvmord.

Til VG fortalte Maud Angelica at hun ikke ventet at talen skulle ha den effekten den hadde, og at hun satte pris på det.

