Netanyahu møter i retten

Israels statsminister Benjamin Netanyahu måtte mandag møte i retten og formelt svare på de alvorlige anklagene om korrupsjon han er tiltalt for.

Israels riksadvokat tok i oktober 2019 ut tiltale mot Netanyahu for tillitsbrudd, bedrageri og for å ha tatt imot bestikkelser.

Saken mot ham skulle ha begynt i mars året etter, men er siden utsatt i flere omganger, først på begjæring fra forsvarerne, senere som følge av koronapandemien.

Netanyahu, som er Israels lengst sittende statsminister, nekter for å ha gjort noe galt og hevder at anklagene er politisk motiverte.

Stor misnøye

De siste sju månedene har det vært store demonstrasjoner utenfor statsministerboligen i Jerusalem, med krav om Netanyahus avgang.

Demonstrantene anklager også Netanyahu for vanstyre under koronakrisen, der gjentatte nedstengninger har rammet israelsk økonomi hardt og kastet mange ut i arbeidsledighet.

Nesten hver tredje israelske husholdning lever nå under fattigdomsgrensa, en økning på nærmere 50 prosent det siste året, viste en rapport fra organisasjonen Latet ved årsskiftet.

Israels turistindustri har nesten stanset helt opp, og tusenvis av bedrifter har måttet stenge for godt.

Søndag startet landet en gradvis gjenåpning. Siden desember har over 3,4 millioner av 9 millioner israelske innbyggere fått koronavaksine i det som regnes som verdens raskeste vaksinasjonskampanje hittil i pandemien.

Landets folkevalgte og regjering har samtidig kranglet om budsjettet, noe som har resultert i store kutt i sosiale ytelser.

Nyvalg

Budsjettstriden førte også til splittelse mellom Netanyahu og hans regjeringspartner Benny Gantz i partiet Blått og hvitt, som sluttet seg til opposisjonens krav om nyvalg.

23. mars må Israel dermed holdes sitt fjerde valg på under to år.

Uavhengige observatører mener at det også ligger andre ting bak, blant annet misnøye med utnevnelsen av nye dommere til høyesterett som justisministeren fra Blått og hvitt har gjort. Disse dommerne kan på sikt komme til å avgjøre Netanyahus skjebne.

Netanyahu anklages også for å framtvinge et nyvalg for å slippe å gi fra seg statsministerstolen neste år i tråd med avtalen med Gantz.

