Krisetall for Siv Jensen: - Klarer ikke å mobilisere sine egne velgere engang

Valgforskerne mener det er flere grunner til at Frp gjør det så dårlig på målingene.

Fremskrittspartiet (Frp) sliter stort på meningsmålingene om dagen, ett år etter at de forlot Erna Solbergs regjering.

På Nettavisens januarmåling fra Sentio, fikk partiet et resultat på rekordlave 8,6 prosent. Og i helgen nådde partiet et nytt bunnivå, med en oppslutning på 6,4 prosent på en måling Norfakta har laget for Klassekampen og Nationen.

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning, mener krisen er alvorlig for Frp.

- Jeg tror grunnen er at Frp har vært i en vanskelig situasjon lenge, hvor de delvis støtter den sittende regjeringen og delvis er i opposisjon. Norsk politikk handler nå også om andre ting enn det som er Frps kjernesaker. Så over tid har de havnet litt i skyggen, sier Bergh til Nettavisen.

- Det er krise

Ikke siden 1990-tallet har Frp sett like dårlige tall på målingene.

- Det er krise for partiet. De klarer ikke å appellere til egne velgere, og ser man på bakgrunnstallene til målingene, så er det mange som sitter på gjerdet og har en lav lojalitet til partiet. Så de har havnet i en slags skygge når de ikke klarer å få fokus på sine saker, og ikke klarer å mobilisere egne velgere engang, sier Bergh.

Mer enn halvparten av Frps velgere har forlatt partiet siden stortingsvalget i 2017, ifølge Nettavisens januarmåling. Og det er Senterpartiet som stjeler flest velgere fra Frp-leder Siv Jensen, totalt 75.152 velgere. Men også «andre partier», småpartiene som ikke er representert på Stortinget, tar et stort jafs av Jensens velgere.

- Senterpartiet er i motsatt situasjon. De får mye oppmerksomhet og fokus på sine kjernesaker. De vinner velgere fra alle partier, også Fremskrittspartiet - så det er litt av forklaringen, sier valgforskeren.

Også i desember lå Frp på 8-tallet på målingene, som nesten er en halvering fra boosten de fikk rett etter at de gikk ut av regjering, da de nærmet seg 15-tallet.

Frps oppslutning på Nettavisens målinger det siste året:

- Bråk appellerer ikke

- Frp har jo vært veldig synlige i mediene i det siste, og har laget mye bråk. Det virker jo ikke som om det hjelper?

- Det er sant, og det har vært internt bråk i Oslo Frp. Den typen bråk er vel ikke noe som appellerer så veldig til velgerne. Det er vel heller motsatt. Norsk politikk har heller ikke handlet om de sakene der Frp gjerne mobiliserer velgere, som først og fremst er innvandring, men også andre saker som samferdsel, sier Bergh, med henvisning til koronapandemien som gjør at «vanlige saker» blir overskygget.

- At partiet også har blitt med i «firerbanden», og fått gjennom saker med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV i Stortinget, har vel heller ikke virket helt positivt?

- Nei, det bidrar til en slags uklarhet om Frps rolle i norsk politikk. Det å samarbeide med regjeringen er litt vanskelig for Frp, men å samarbeide med partiene på venstresiden bidrar heller ikke til å synliggjøre partiets politiske profil, sier han.

Bergh mener likevel det er håp for partiet, at de kan heve seg fram mot valget.

- Frp har jo en god stund frem til valget, og vet hvordan de driver valgkamp og kan få oppmerksomhet sine saker, sier han.

- Ikke veldig enkel sak

Valgforsker Bernt Aaardal ved Universitetet i Oslo, tror Frps regjerings-exit har mye av skylda for de dårlige målingene.

- Jeg tror nok at mye av dette kan ha med regjeringsspørsmålet å gjøre. Vi så jo det at umiddelbart etter at Frp gikk ut av regjering, så gikk jo meningsmålingene oppover og nesten i taket. Da så det ut som om at det var en bekreftelse på det mange hadde ment internt, at de måtte bare komme seg ut av regjeringen fortest mulig, sier Aardal til Nettavisen, og påpeker:

- Men det å gå ut av en regjering man har sittet i såpass mange år, da drar man jo med seg en del av ansvaret for den politikken som har vært ført. Det har vist seg tidligere også, at det å gå fra å sitte i regjering til plutselig å bli et opposisjonsparti, at det ikke alltid er en veldig enkel sak, sier han.

Aardal mener Frp rett og slett sliter litt med troverdigheten hos velgerne.

- Jeg tror et parti vil slite litt med troverdigheten, når man plutselig blir veldig kritisk til en regjering de har sittet i selv i seks år, sier han.

- Ikke et protestparti

Aardal trekker også fram den spesielle situasjonen landet står i med koronapandemien, og som påvirker den politiske debatten.

- Det er flere partier som har slitt med helt spesielt lave oppslutningstall nå. Jeg tror nok at koronapandemien har hatt en viss betydning, fordi den politiske debatten har ikke vært helt på plass som den har vært tidligere. Vi er faktisk inne i et valgår, og fortsatt sliter opposisjonspartiene litt med å finne ut hvordan de skal gripe det an, sier han.

At særlig Senterpartiet stjeler velgere fra Frp, tror han skyldes distriktsprotesten mot regjeringens sentraliseringspolitikk.

- Men også misnøyen med Fremskrittspartiet, at de ikke har klart å fronte eller å være det opposisjonspartiet og protestpartiet som de var. Mens Senterpartiet har fremstått som det mest tydelige opposisjonspartiet til regjeringen, sier Aardal.

Jensen eller Listhaug

- Tror du det vil komme opp en lederdiskusjon i Frp som følge av de dårlige tallene?

- Det jeg synes er litt interessant i det spørsmålet der nå, er at Sylvi Listhaug og Siv Jensen ser ut til å gå veldig godt sammen. Det er i alle fall det bildet de presenterer utad. Fordi den som nok kunne utfordret Siv nå, er jo nettopp Sylvi, sier han.

En som imidlertid har sådd tvil om partileder Siv Jensen skulle stå øverst på Oslo Frps liste til stortingsvalget neste år, var tidligere fylkesleder i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, som nylig ble ekskludert fra partiet.

- Det var nok viktig at Listhaug var så tydelig og støttet denne eksklusjonen. Så sånn som det nå står, ser det ut til at det ikke er noen som vil ha Siv Jensens hode på et fat. Hadde ikke Listhaug vært så tydelig der, så kunne det fort åpnet spekulasjoner om at hun var utfordrer til Siv, sier Aardal.

Jensen: - Det er ræva

Frp-leder Siv Jensen er også tydelig på hva hun mener om å se 6-tallet på målingene.

- Målingene nå er skikkelig ræva dårlig. Det er ikke noe å lure på. Det kjenner vi på alle sammen, sa Jensen til VG i helgen.

Hun mener det er summen av flere ting som er årsakene til den lave oppslutningen og ramser opp slitasjen av å sitte i regjeringen i flere år, samt bråket i Bergen og Oslo.

- Hva tenker du om at Jensen bruker et så sterkt ord som «ræva»?

- Hun har blitt litt mer frittalende der fra hun var finansminister, sier Aardal, før han mer alvorlig legger til:

- Jeg tror også det er noe med at nedgangen er så tydelig, på 6-tallet og 8-tallet på flere målinger. Det er så langt unna ambisjonene da de gikk ut av regjering, så jeg tror det bare er et uttrykk for at hun fortsatt har kontakt med grasrota i Fremskrittspartiet. Å offentlig benekte det er nok ikke veldig lurt, sier Aardal.

- Har oddsen mot seg

I tillegg til Frps krisetall, gjør også regjeringspartiene Venstre og KrF det dårlig på målingene, noe som blir statsminister Erna Solbergs (H) hodebry fram mot valget.

- Høyre gjør det bra, og Erna Solberg kan jo være fornøyd med det. Men det er veldig solide rødgrønne flertall på alle målingene for tiden. Så det at det skal bli et nytt borgerlig flertall, det sitter langt inne, sier Johannes Bergh, og legger samtidig til:

- Det er for tidlig å konkludere, for det kan skje mye i politikken på kort tid. Men at den borgerlige siden har oddsen mot seg, det er ganske klart. Historien forteller jo oss også at det å bli valgt for tredje gang, det er ikke noe som skjer veldig ofte i norsk politikk.

Nettavisen har spurt om en kommentar til saken fra Frp-leder Siv Jensen, men hun ønsker ikke å si noe mer om de dårlige målingene nå, opplyser hennes rådgiver.

