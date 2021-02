Barcelona har gjort denne tabben før

Barcelona ville ikke lenger ha Luis Suarez. Nå har 34-åringen skutt Atletico Madrid til topps i La Liga. Det er ikke første gang spillere som er kastet ut fra Camp Nou gjør suksess i Madrid.

I seks sesonger terroriserte Luis Suarez forsvarsspillerne i La Liga for Barcelona. Uruguayeren scoret utrolige 147 mål på 191 ligakamper for Camp Nou-klubben, kun Lionel Messi scoret flere mål enn ham i denne perioden. Argentineren hadde 201 mål på 208 kamper.

Suarez var en kjempesuksess. Han vant fire La Liga-titler, tre Copa del Rey-titler og til og med Champions League. Totalt scoret han 198 mål på 283 kamper for Barcelona. Kun to spillere har scoret mer mål enn ham hos katalanerne gjennom tidene. Han er utvilsomt en av de to største spissene i Barcelona-historien. Bare Samuel Eto’o kan konkurrere med ham om topplasseringen.

Likevel. Den nye treneren Ronald Koeman ga Suárez beskjed om at angriperen ikke var med i hans planer for den kommende sesongen.

Suarez-selv har ikke lagt skjul på at han gjerne skulle fortsatt i den spanske storklubben. Avskjeden var tung å svelge.

– Når klubben ikke ønsker deg lenger, må du bare akseptere det. Men det tar tid. Det er vanskelig, sa uruguayaneren under presskonferansen da han forlot klubben.

Revansj er en av de sterkeste drivkreftene. Det har Barca har erfart tidligere, som da i 1994 da Michael Laudrup, etter å ha vunnet fire titler med Barcalona, ble kastet ut av Johann Cruyff. Dansken dro til Real Madrid hvor han bidro til at Los Blancos brøt Barcas seiersrekke.

Det skjedde også i 2013. David Villa hadde akkurat vunnet La Liga med Barcelona. Det var Villas andre ligatittel på tre sesonger i Katalonia. Han ville til en annen klubb for å få regelmessig spilletid, og istedenfor å la ham gå ut av landet, solgte Barcelona ham til Atletico Madrid for latterlige 60 millioner kroner. Villa scoret 13 mål på 36 La Liga-kamper for Atleti, og sørget for å ryste spansk fotball, da han hjalp dem til å vinne La Liga.

Nå er Suarez i ferd med å få sin Barca-hevn. Han er toppscorer i La Liga med 14 mål og Atletico topper tabellen.

Spansk, La Liga. Det er en sjelden godbit på oddsprogrammet denne mandagen når en av de tre store klubbene i La Liga spiller mandag kveld.

Serieleder Atletico Madrid fortsetter jakten på ligatittelen når de møter Celta Vigo hjemme i den spanske hovedstaden. Atleti har tatt 50 poeng på de 19 første kampene. Det er like mange poeng som de tok halvveis i sesongen da de tok La Liga-tittelen i 2013-2014-sesongen.

Diego Simeones lag ligger godt an. De er syv poeng foran Barcelona og Real Madrid med to kamper til gode på de to tittelrivalene.

Korona-utbrudd hos Atletico

Aletico står med åtte seire på rad etter 0-2-tapet i Madrid-derbyet i desember, og de har scoret to mål eller mer i syv av disse kampene.

Luis Suarez er i kjempeform. Uruguayeren scoret to mål da Atleti vant 4-2 mot Cadiz i forrige serierunde, og de har et solid mannskap.

Men denne uken er de hardt rammet av et covid-19-utbrudd. Fire spillere har testet positivt, og ligalederen må klare seg uten Joao Felix, Moussa Dembele, Yannick Carrasco og Mario Hermoso som gjør at Simeone må gjøre endringer på laget før mandagens kamp.

Sannsynlig Atletico-lag: Oblak – Felipe, Gimenez, Savic – Lodi, Saul, Lemar, Koke, Llorente – Suarez, Correa.

Aspas tilbake fra skade

Det kan muligens gjøre kampen jevnere, men vi tror ikke Celta Vigo tar poeng i den spanske hovedstaden. Laget fra Galicia har gått seks kamper på rad uten seier i alle turneringer etter at de fikk en god start under Chacho Coudet. Det viktige for laget er at spissen Iago Aspas er tilbake fra skade. Det gjør at Celta-fansen har håp om at resultatene kan bli bedre.

Coude fikk mye skryt for den offensive fotballen til Celta Vigo i starten av sesongen, men han kom til Spania med en mer defensiv tilnærming til spillet. Det er antakeligvis også et mer defensivt Celta-lag vi vil få se i mandagens kamp. Denis Suarez kan være tilbake på midtbanen i denne kampen, og det er trolig den eneste endringen på laget fra sist.

Celta stiller trolig med denne startelleveren: Blanco – Martin, Murillo, Araujo, Mallo – Tapia – Nolito, Suarez, Mendez – Aspas, Mina.

Atletico har ledet til pause i ti av 19 kamper denne sesongen. På hjemmebane har de ledet i tre av de fire siste kampene. Celta på sin side har ligget under til pause i to av de siste tre bortekampene. Vi tror at Luis Suarez og Atico leder til pause og vinner etter 90 minutter mot CeltaVigo. Oddsen på H/H-spillet er 2,35. Det er spillbart.

