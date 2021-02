Ny dokumentar om Britney Spears vekker avsky: – Tortur

Spesielt mediedekningen rundt sangstjernen får flere til å reagere.

I helgen slapp New York Times dokumentaren «Framing Britney Spears», der regissør og produsent Samantha Stark tar et dypdykk inn i hva som foregår i livet til den amerikanske stjernen Britney Spears (37) på godt og vondt.

De siste årene har nemlig fansen vært svært bekymret for «Piece Of Me»-sangeren, og kampanjen #FreeBritney har gått sin seiersgang i sosiale medier. Blant annet mener flere at 37-åringen ikke har noe kontroll over sitt eget liv og at faren hennes, James Spears (68), har fått altfor mye makt.

Les også: Märtha Louise åpner opp om Ari Behns død i nytt TV-program: – Pappa sa det til meg

68-åringen har vært datterens verge siden hun hadde et svært offentlig sammenbrudd i 2007, og har også kontroll over økonomien hennes. Selv har derimot Britney uttrykt at hun ikke lenger ønsker at faren skal være vergen hennes.

I «Framing Britney Spears» tar Samantha Stark for seg både den rettslige prosessen rundt dette, samt minner seerne på hvordan artisten ble behandlet av offentligheten i sine yngre dager. Det har fått flere til å reagere kraftig i sosiale medier.

– Usmakelig

Søndag, mindre enn 48 timer etter at dokumentaren ble sluppet, trendet «We are sorry, Britney» på Twitter. Da hadde flere tusen fans delt sine tanker rundt sangstjernens liv, og beklaget for det hun måtte gå gjennom i sine yngre dager.

Spesielt den ekstreme pressedekningen rundt henne er det flere som reagerer på.

I dokumentaren får seerne nemlig se hvordan Britney nærmest ble forfulgt av fotografer, samt hvilke spørsmål hun måtte tåle å få fra journalister i diverse intervjusettinger.

Les også: Harald Rønneberg klinte til med Ane Dahl Torp på TV: – Ufattelig kleint

«Nå forstår jeg det berømte Britney-øyeblikket fra 2007. Og jeg ville absolutt ha slått i stykker det paparazzi-bilvinduet, også. «Framing Britney Spears» gjør en veldig god jobb med å vise oss hva hun virkelig gikk gjennom», lyder et innlegg.

«Kan du se for deg en journalist spørre en kvinne om hun er jomfru i dag?! Usmakelig», skriver en annen.

«Hvordan er det lovlig for gammel menn å spørre en tenåring om brystene hennes på nasjonal TV», spør en tredje.

Flere har også delt skjermbilder fra dokumentaren, og reagerer kraftig på hvordan sangstjernen aldri gikk i fred.

– Bokstavelig talt tortur

Også flere kjendiser har tatt til sosiale medier for å dele sine tanker rundt Britney-dokumentaren – blant andre vokalisten i rockebandet Paramore, Hayley Williams (32). Hun skriver:

«Herregud. Ingen artist i dag ville taklet den bokstavelig talte torturen som mediene/offentligheten/kvinnehatere påførte henne. Samtalen om bevisstheten rundt psykisk helse i kulturlivet kunne aldri vært der den er uten den forferdelige prisen hun (Britney Spears, journ. anm.) har måttet betale».

«Det faktum at paparazziene terroriserte Britney på et nivå vi ikke har sett siden prinsesse Diana, og ikke har sett etter det... Det er et mirakel at hun kom ut av det levende. Og det er et enda større mirakel at hennes eneste hevn i løpet av denne skammelige æraen var en paraply mot en bil», skriver skuespilleren Farah Galfond (36) i sitt innlegg på Twitter.

«Lager en liste over alle som har behandlet Britney dårlig. Denne dokumentaren knuser hjertet mitt», skriver «Grey's Anatomy»-stjernen Camilla Luddington (37) på Twitter.

– Jeg ber for dronning Britney

I dokumentaren antydes det også at Britney Spears ikke selv har kontroll over sine egne sosiale medier, noe fansen lenge har hatt en mistanke. Selv har imidlertid 37-åringen tidligere delt et innlegg på Instagram der hun avkrefter disse ryktene.

Dokumentaren ser imidlertid ut til å ha forsterket fansens mistanker, og en av dem som derfor beklager, er den populære Instagram-brukeren @sainthoax. Brukeren har flere ganger delt Britneys innlegg med humoristiske tekster.

«Alle som har fulgt meg en stund vet at jeg er en stor Britney-fan. Hver gang jeg delte en video av at hun danset, snurret eller brant ned sitt eget treningssenter ved et uhell, trodde jeg naivt at dette var øyeblikk fra hverdagen hennes som hun selv delte med oss. (...) Nå er jeg usikker på dette, for jeg vet ikke lenger om disse videoene ble delt av henne eller ikke», er blant det Instagram-brukeren skriver, etterfulgt av en lovnad om å være mer forsiktig med hva som blir delt i fremtiden.

Les også: Sex på «Camp Kulinaris»: – Jeg trodde jeg skulle spille inn et familieprogram

Realitystjernen Khloé Kardashian (36) er blant dem som har lagt igjen en kommentar under innlegget.

Der skriver hun blant annet at hun personlig ikke tenker at innholdet som deles er ment å være ondskapsfullt. Hun avslutter kommentaren sin med en hilsen til Britney Spears:

«Jeg ber for dronning Britney. Så, så, så trist».

Britney Spears har selv ikke bidratt til dokumentaren, og det er ikke kjent hva hun tenker om den.

Heller ikke medlemmer av familien hennes har foreløpig uttalt seg, og i sosiale medier er det også mange som påpeker at sangeren faktisk har gått gjennom flere rettslige prosesser opp gjennom for å sikre at hun har det best mulig.

Reklame Løpesko 2021 – få oversikt over alle nyhetene