Utøya-naboene tapte rettssaken om oppføringen av et minnested for de drepte i terroren som rammet AUF og Utøya 22. juli 2011, melder Rett24.

– Slik retten vurderer saken, har de hensyn som taler for å etablere et minnested på Utøyakaia, større vekt enn de negative virkningene av minnestedet for saksøkerne, skriver Ringerike tingrett i sin dom mandag, ifølge nettstedet.

16 naboer saksøkte staten og AUF for det planlagte minnestedet for 22. juli ved Utøyakaia. Konflikten har pågått i flere år.

