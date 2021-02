Familien til Mike Dean har mottatt dødstrusler - nå ber Premier League-dommeren om å slippe å dømme i helgens runde

Det ble kraftige reaksjoner etter Thomas Soucek sin utvisning i helgen.

Saken oppdatere

På overtid i helgens Premier League-oppgjør mellom Fulham og West Ham valgte dommer Mike Dean å vise ut West Hams Tomas Soucek etter at han traff Alexander Mitrovic i ansiktet med albuen.

Reprisene viste at det hele så helt uforskyldt ut, men etter å ha brukt lang tid bak VAR-skjermen valgte kampsjefen å sende Soucek av banen.

Avgjørelsen skapte store diskusjoner og flere har reagert på at Dean plukket frem det røde kortet til tsjekkeren.

- Noe av det dummeste jeg har sett, sa TV 2-ekspert Simen Stamsø Møller Premier League-studio etter kampen.

- Uvirkelig dømming igjen. Mike Dean. VAR. For noe rør, skrev Brede Hangeland på Twitter.

Mandag rapporterer The Times at det røde kortet har fått utrivelige etterspill for Dean og hans familie. Ifølge avisen, ved reporter Martyn Ziegler, har det blitt sendt dødstrusler til dommerens familie i etterkant av helgens kamp.

- Han har bedt om å ikke bli involvert i noen Premier League-kamp kommende helg etter kontroversene i etterkant av det røde kortet til West Ham, skriver Ziegler på Twitter.

Soucek fikk se det røde kortet for et albueslag på overtid. Etter en VAR-vurdering valgte Dean å ta frem det røde kortet og vise West Ham-spilleren av banen.

Flere britiske fotballeksperter mente også at avgjørelsen var feil.

- Kan ikke finne en sjel her som synes det er et rødt kort. Hvordan kan både Lee Mason og Mike Dean se det som et rødt? Det må bli omgjort for Tomas Soucek, uttalte Gary Lineker.

Senere mandag melder BBC at Soucek sitt røde kort har blitt strøket etter klage fra West Ham. Dermed kan midtbanespilleren delta i kampen mot Manchester United i FA-cupen tirsdag.

Det er den andre avgjørelsen fra dommer Dean og VAR-dommer Lee Mason som har blitt omgjort de siste fem dagene.

Reklame Slik kler du deg til vinterens løpeturer