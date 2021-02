Har en uoversiktlig situasjon etter utbrudd på to byggeplasser.

Bergen kommune har pressekonferanse klokken 14.00. Vi oppdaterer saken fortløpende.

- Vi har utbrudd av både det muterte viruset fra Storbritannia og Sør-Afrika. Utbruddet av det sør-afrikanske viruset er tilknyttet to byggeplasser ved Fantoft stasjon, men det kan ha spredd seg til andre byggeplasser. Vi ber generelt folk om å ha lav terskel for å teste seg, sa helsebyråd Beate Husa innledningsvis.

- Det er vanskelig å si om folk som har vært på matbutikken på Fantoft skal teste seg, men hvis man symptomer, så skal man teste seg, la hun til.

Husa ble også spurt om hva hun mener med at byggeplassene har «urovekkende sanitære forhold», noe Husa har blitt sitert på tidligere.

- Dette er noe jeg ikke vil gå innpå i detalj nå, var det korte svaret fra helsebyråden.

- Finner ikke pasient null

Helsebyråden opplyste videre at det kan være noen skoler og barnehager som er tilknyttet utbruddet, men at de foreløpig ikke vet noe sikkert.

- Så lenge vi ikke har en pasient null, så har vi en uro over at dette kan ha spredd seg over tid, svarte Husa på et spørsmål rundt utbruddet av den sør-afrikanske varianten.

- Vi har ikke den fulle oversikten nå, men det er en berettiget uro, så vi har bedt regjeringen om at de innfører nasjonal forskrift her. Men får vi tommel ned, så må vi se på muligheten for å innføre en lokal forskrift, sa helsebyråden.

Kommunen ønsker nemlig muligheten til å kunne stenge større byggeplasser, og at det skal omfattes om koronanedstengingen.

1.600 studenter

Bergen er rammet av villsmitte av både det britiske og det sørafrikanske viruset samtidig. Smittenivået har vært lavt over lengre tid i kommunen, men det ble nærmest over natten innført svært inngripende tiltak for å få oversikt over den potensielt alvorlige smittesituasjonen.

Like før dagens pressekonferanse ble det opplyst at 1.600 studenter på Fantoft har fått beskjed om å teste seg etter smitteutbruddet.

- Avgjørende dager

Mandag formiddag sa helsebyråd Beate Husa (KrF) at det blir noen avgjørende dager fremover.

- Vi har et håp om at dette utbruddet ikke er så stort og alvorlig som vi kan frykte. Det vet vi først når det har gått noen dager, og vi er kommet lenger i kartlegging og har fått flere svar på prøvene til de som har testet seg.

– Det er vanskelig å si hvor langvarig dette blir. Jeg ser at en har gjort gode erfaringer knyttet til utbruddene i Nordre Follo og Halden, hvor man klarer å slå ned smittespredningen raskt. Jeg håper at det blir fasiten her også, sa Husa.

