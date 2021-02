Tesla har kjøpt bitcoin for nesten 13 milliarder kroner

Etter Tesla kjøpte bitcoin for kjempesum, går kursen opp til rekordnivå.

Bitcoin er opp 8 prosent, i skrivende stund, til rekordnivå. En bitcoin er nå verdt nesten 43.000 dollar.

Mandag ble det kjent at Tesla har kjøpt bitcoin for 1,5 milliarder dollar. Det kom fram i en melding fra det amerikanske finanstilsynet (SEC).

Tesla skal ha kjøpt bitcoin for å få økt fleksibilitet, og diversifisering av risiko vil maksimere avkastningen på kontanter, skriver CNBC. I tillegg til kjøpet, opplyser Tesla at de vil begynne å akseptere betalinger i bitcoin i bytte for sine produkter. Det vil gjøre dem til den første store bilprodusenten som aksepterer bitcoin som betaling.

Bitcoin-kjøpet kommer kanskje ikke så overraskende på alle, da Tesla-sjef Elon Musk nylig hintet om dette på Twitter-kontoen sin. Han endret nemlig det såkalte bio-feltet sitt på Twitter, som vanligvis inneholder kort informasjon om konto-innehaveren, til å inneholde bare ett ord: «bitcoin».

Etter dette, skjøt også prisen på bitcoin i været.

Hva som forårsaket endringen, var da ikke kjent. Nå er det imidlertid mer klart at han trolig siktet til investeringen i kryptovalutaen, som selskapet nettopp har gjort.

Etter endringen i Twitter-bioen, tvitret Musk det noe mystiske «In retrospect, it was inevitable», altså «sett i etterkant var det uungåelig». Det kunne muligens bli tolket til at det var uungåelig at Musk ville gå inn i bitcoin.

