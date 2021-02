Flere klubber jakter OBOS-toppscorerens underskrift

OBOS-ligaens toppscorer i 2020 forsvinner med stor sannsynlighet til ny klubb før kommende sesong.

Henrik Udahl noterte seg for hele 19 scoringer for Åsane i 2020-sesongen. 24-åringen tok dermed toppscorertittelen i OBOS-ligaen for den nyopprykkede klubben fra Bergen.

Nå er han på vei til å forlate Åsane.

Bergens Tidende meldte onsdag om interesse fra Start. Sørlandsklubben skal etter det Nettavisen får opplyst ha fått tillatelse av Åsane til å innlede samtaler med Udahl.

Torsdag har partene planlagt konkrete samtaler om en permanent overgang, men i etterkant av at Starts interesse for Udahl ble kjent onsdag, skal flere klubber ha kastet seg inn i kampen om å sikre seg signaturen til 24-åringen.

Eliteserie-klubbene Haugesund og Vålerenga skal etter det Nettavisen erfarer begge ha kommet på banen med et ønske om å sikre seg Udahl. Klubbene skal ha handlet raskt for å sikre seg underskriften til til målsniken.

Spissen spilte ungdomsfotball i Vålerenga fra 2013-2016 og Oslo-klubben ønsker å hente Udahl tilbake til hovedstaden som et ekstra alternativ på spissplass. En eventuell overgang forutsetter at Oslo-klubben kommer til enighet med Åsane om en overgangssum.

Nettavisen har ikke lykkes å få en kommentar fra Udahl til saken. Daglig leder i Åsane, Gorm Natlandsmyr, har heller ikke besvart våre henvendelser.

Det gjenstår fremdeles detaljer som må løses for at Udahl kan skrive under for en ny klubb. Åsane må som nevnt komme til enighet om en avtale for spissen som har kontrakt med Bergens-klubben ut 2021, men de skal etter det Nettavisen forstår være positive til å få til en avtale. Også Haugesund og Start har et håp om å sikre seg OBOS-toppscoreren, ifølge kilder hos de to klubbene.

Nettavisen har forsøkt å få en kommentar fra Vålerengas sportssjef Jørgen Ingebrigtsen uten å lykkes.

Vålerenga har vært på jakt etter et spissalternativ til Vidar Örn Kjartansson etter at Benjamin Stokke og Bård Finne forlot klubben etter 2020. Klubben signerte i januar tidligere Bodø/Glimt-spiller Amor Layouni. Haugesund har tidligere varslet at de ønsker en spiss inn i stallen. Rosenborgs Erik Botheim er også et navn som står på ønskelisten i Haugesund. Han bekreftet selv til Haugesunds Avis onsdag at en overgang kan være aktuelt.

Start rykket forrige sesong ned fra Eliteserien og ønsker å forsterke seg offensivt etter å ha mistet flere spillere siden i fjor. Både Eurosport og Hamar Arbeiderblad har tidligere rapportert at også HamKam har ønsket å signere Udahl. Hamar-klubben la inn et bud for en stund tilbake, men dette skal ikke ha blitt akseptert av Åsane.

Åsane solgte nylig Kristoffer Valsvik til Sogndal og skal ikke ha et ønske om å forsterke flere av sine direkte konkurrenter i OBOS-ligaen.

