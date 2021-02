Zwalczanie przestępczości na rynku pracy: - Nie możemy tego akceptować

- Często to zagraniczni pracodawcy naruszają prawo na norweskim rynku pracy, mówi minister pracy Torbjørn Røe Isaksen (H) w rozmowie z Nettavisen.

W poniedziałek rząd przedstawił propozycję wprowadzenia nowych środków mających na celu walkę z nieuczciwymi pracodawcami działającymi na norweskim rynku pracy. W raporcie za 2019 rok, centrum przestępczości związanej z rynkiem pracy skontrolowało 37 myjni samochodowych w Oslo i stwierdziło, że u wszystkich kontrolowanych doszło do naruszenia przepisów prawa pracy.

- Niepoważni i naruszający prawo pracodawcy stanowią zagrożenie nie tylko dla pracowników, ale także dla innych, przestrzegających zasad małych firm. Dlatego potrzebujemy więcej narzędzi, które pomogą nam ukrócić ten proceder, mówi minister pracy Torbjørn Røe Isaksen (H).

W branży myjni samochodowych dominuje brak umów o pracę i łamanie przepisów dotyczących czasu pracy. Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych szacuje, że w branży myjni samochodowych corocznie obraca się «na czarno» kwotą 200-650 milionów koron.

- Niektórzy spośród nieuczciwych i naruszających prawo pracodawców mogą być trudni do wykrycia. Wraz ze złymi warunkami pracy pracowników, łamaniem zasad bezpieczeństwa dopuszczają się oni także oszustw związanych z ubezpieczeniem społecznym i oszustw podatkowych - mówi Røe Isaksen w rozmowie z Nettavisen.

Stworzony zostanie oddzielny system uwierzytelniania dla przemysłu samochodowego. Program wymaga składania raportów do Norweskiej Inspekcji Pracy. System pozwalał będzie klientom sprawdzić, czy firma jest objęta schematem zatwierdzania, czy nie. Dotyczy to zwłaszcza myjni samochodowych, punktów wymiany opon, przechowywania opon i tym podobnych.

Powstrzymanie kradzieży zarobków

Na szczęście większość pracowników w Norwegii ma stosunkowo bezpieczną pracę w poważnych przedsiębiorstwach. Nie dotyczy to jednak wszystkich. Kilka zagranicznych firm zostało przyłapanych na wykorzystywaniu ogólnego zaufania panującego na rynku pracy w Norwegii i kradzieży pieniędzy swoim pracownikom. Rząd zakończy teraz ten proceder nowym przepisem karnym.

- Nie możemy akceptować tego, że ​​niektórzy nieuczciwi pracodawcy nie zapewniają pracownikom wynagrodzenia, do którego ci mają prawo. Odrębny przepis karny za pozbawianie należnych zarobków i surowsze kary za przestępstwa związane z rynkiem pracy ułatwią walkę z oszustami - mówi minister pracy.

Jednym z przytoczonych przez ministra przykładów jest zagraniczna firma, która formalnie wypłacała pracownikom należne im wynagrodzenie, ale za «pośrednictwo pracy» potrącała 20 procent wynagrodzenia.

Istnieją również przykłady firm, które mają umowę z pracownikiem, na mocy której dana osoba musi zwrócić część wynagrodzenia, co nazywane jest «umową zwrotu kosztów» («payback-avtale»).

Jeśli propozycja zmian zostanie zatwierdzona przez Stortinget, skutkować to będzie karą dla pracodawców - do pięciu lat pozbawienia wolności. Przepis będzie miał również zastosowanie do firm, które nadużywają systemu zwolnień czasowych, który jest szeroko stosowany podczas pandemii koronawirusa.

Podsumowując:

Nowa strategia rządu walki z przestępczością związanej z rynkiem pracy zawiera:

Odrębną karę do pięciu lat pozbawienia wolności dla pracodawców, którzy pozbawiają pracowników należnej im pensji

Stworzenie schematu uwierzytelniania dla przemysłu samochodowego w celu walki z czarnym rynkiem i wykorzystaniem pracowników.

