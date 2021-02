Slik blir riksrettssaken mot Donald Trump

Donald Trumps historiske riksrettssak åpner tirsdag og kommer neppe til å trekke i langdrag, slik den forrige riksrettssaken mot ham gjorde for ett år siden.

Demokratene har tatt ut riksrettstiltale mot USAs tidligere president fordi han i en tale oppfordret demonstranter til å «gå mot» Kongressen i protest mot valgresultatet.

En drøy måned har gått siden fanatiske Trump-tilhengere stormet kongressbygningen, noe som resulterte i at fem mennesker mistet livet, blant dem en kvinne som ble skutt av politiet inne i bygningen og en politimann som døde av skader dagen etter.

Mens tiltalen i den forrige riksrettssaken lød på maktmisbruk og forsøk på å hindre Kongressens gransking av anklager om at presidenten forsøkte å presse Ukraina til å sverte utfordreren Joe Biden, er den nye tiltalen enklere å forholde seg til.

Les også: Flertallet ikke i tvil - dette bør bli Trumps skjebne

Med verden som vitne

En hel verden var vitne til talen der Trump oppfordret tusenvis av tilhengere til å «kjempe som helvete» og «gå mot» kongressbygningen da USAs folkevalgte formelt skulle utrope Biden som valgets vinner og USAs neste president.

Les også: CNN: - Det som har kommet fram de siste ukene vil overraske mange om forholdet mellom Donald og Melania Trump

Representantenes hus, der Demokratene har flertallet, hevder i tiltalen at Trump alene har ansvaret for hendelsene 6. januar, mens forsvarerne argumenterer med at han aldri oppildnet til destruktiv atferd og at det er de som deltok i stormingen, som må stilles til ansvar.

Les også: - Slik planlegger Trump sin hevn

Hvordan de to partene skal legge fram sine argumenter når riksrettssaken åpner i Senatet tirsdag, er fortsatt gjenstand for forhandlinger.

Det diskuteres blant annet hvor lang tid som skal vies til åpningsinnleggene, hvor lang tid senatorene får på sin utspørring og hvilke vitner som eventuelt skal innkalles.

Les mer «Trump-spøkelse»: - Hun er en avskyelig og veldig farlig galning som bør utvises

Senatorene var vitner

Det ser ikke ut til å bli snakk om mange vitner, ettersom mange av senatorene selv var øyenvitner og måtte søke dekning da kongressbygningen ble stormet.

– Det er uvanlige omstendigheter. Alt under riksrettssakens første dag vil det være over 100 vitner til stede, sier demokraten Adam Schiff, som var aktor under den forrige riksrettssaken mot Trump.

– Hvorvidt det trengs flere vitner blir en strategisk avgjørelse, sier han.

Trump selv nekter å vitne, tilbringer dagene på golfklubben sin i Florida og er utestengt fra sosiale medier som Twitter.

Les også: Grusomme tall for Trump: - Radioaktivt

Aktoratet ventes derfor å presentere omfattende videomateriale, både av talen den daværende presidenten holdt og selve stormingen.

Trumps forsvarere sier at de vil møtte dette ved å vise videoer av demokrater som også bruker sterke ord i taler til sine tilhengere.

Les mer Smittevernlegen snakker ut om forholdet til Trump: - Det var da angsten min begynte å eskalere

Historisk

Trump er den første presidenten i USAs historie som stilles for riksrett to ganger, og han er også den eneste som blir stilt for riksrett etter at han har forlatt Det hvite hus.

Demokratene vurderte først også å tiltale ham for å undergrave demokratiet og valgsystemet med sine gjentatte og ubegrunnede anklager om fusk, men fant at det holdt med ett tiltalepunkt som lyder på oppmuntring til «voldelige, dødelige, ødeleggende og undergravende handlinger» i forbindelse med stormingen av kongressbygningen.

Les også: Slik vil historikerne dømme Donald Trump

For at Trump skal bli funnet skyldig i tiltalen, må 17 av Republikanernes senatorer stemme sammen med Demokratene, noe som neppe kommer til å skje.

Selv om mange republikanere ønsker å distansere seg fra Trump og mener at han har skadet partiet, vet de samtidig at han har mange tilhengere og at de derfor risikerer sterke reaksjoner og kan få problemer med å bli gjenvalgt dersom de går ut mot ham.

Les mer Donald Trump hetset i viralt flystunt

Små sjanser

Da republikanerne i Senatet i forrige måned gjorde et siste forsøk på å stanse riksrettssaken, var det bare fem republikanske senatorer som stemte sammen med demokratene.

Demokratene vet at sjansen for å få Trump dømt er liten, men mener likevel at det er prinsipielt viktig og riktig å stille den tidligere presidenten til ansvar for det han gjorde.

En av Trumps fremste støttespillere i Kongressen, senator Lindsey Graham, mener at historien vil dømme Trump for det han gjorde, men at det ikke skal være opp til Senatet å dømme ham.

– Det er ikke et spørsmål om hvordan denne saken ender, men når den ender. Republikanerne kommer til å se på denne saken som en grunnlovsstridig øvelse, og det eneste spørsmålet er om de vil innkalle vitner og hvor lenge saken vil pågå. Utfallet hersker det ingen tvil om, sier Graham.

(©NTB)

Reklame Løpesko 2021 – få oversikt over alle nyhetene