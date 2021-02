Tirsdagens Premier League-rykter

En rekke storklubber skal ha vært ute etter Manchester United-talentet, men Ole Gunnar Solskjær vant dragkampen.

Manchester City skal ifølge ESPN fortsatt være interessert i å hente Lionel Messi til klubben til sommeren. Pep Guardiola og co. vil imidlertid vente til mars eller april med å gjøre et fremstøt. Bakgrunnen for det skal være for å blidgjøre den argentinske stjernen, som setter lite pris på støy rundt en eventuell overgang i mediene. PSGs fremgangsmåte og medieoppmerksomheten deres interesse har skapt skal ikke ha falt i god jord hos 33-åringen.

Manchester City er på utkikk etter en ny spiss til sommeren og ifølge The Athletic vurderes både Romelu Lukaku og Danny Ings som alternativer. Calciomercato hevder at også PSG er interessert i Lukau.

Manchester United håper å forsterke midtforsvaret i neste overgangsvindu, skriver The Independent. Avisen hevder at Leipzig-stopperen Ibrahima Konate står høyt på ønskelisten. Også Liverpool og Chelsea skal være interessert i den franske 21-åringen.

Den nigerianske kantspilleren Shola Shoretire har signert proffkontrakt med Manchester United. Det opplyser klubben på egne hjemmesider. 17-åringen var ifølge Daily Mail ønsket av storklubber som PSG, Barcelona, Juventus og Bayern München. Shoretire har vært en del av United-akademiet siden han var ni år gammel.

David Alabas kontrakt med Bayern München går ut til sommeren, og Chelsea ønsker å tilby østerrikeren en kontrakt, skriver The Telegraph. Det blir imidlertid kun aktuelt hvis 28-åringen senker det vanvittige lønnskravet på 400.000 pund i uka.

David Beckham og hans Inter Miami ser mot England for å hente forsterkninger til laget. Ifølge The Daily Mail skal WBAs Kieran Gibbs og Stokes Ryan Shawcross være ønsket av Florida-klubben.

Football London hevder Thomas Tuchel i utgangspunktet vurderte å hente en ny midtstopper til Chelsea til sommeren. Tyskeren skal imidlertid ha blitt svært imponert av Andreas Christensens prestasjoner etter at Thiago Silva ble skadet.

Tirsdag blir det trolig avgjort hvor mye Liverpool må betale Fulham for Harvey Elliot. Midtbanespilleren kom til Liverpool som 16-åring i 2019, men klubbene ble ikke enige om kompensasjon. Ifølge Sky Sports vil Fulham ha rundt åtte millioner pund for 17-åringen, som nå er lånt ut til Blackburn.

