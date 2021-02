Bjerke tilbake med stor V75-jackpot

Etter tre ukers coronapause, er Bjerke tilbake med en herlig V75-omgang i kveld. Det er også jackpot i omgangen og en million ekstra i sjuerpotten.

Etter flere uker med et coronastengt Bjerke er landets hovedbane endelig tilbake med V75-omgang i kveld. Det venter også en stor jackpot i kveldens omgang og hele 1 million kr ekstra i sjuerpotten. Spillemessig er det en strålende omgang som venter og jeg velger å spille med to bankere i omgangen. Den første dukker opp allerede i V75-1.

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Seiersmaskinen innfrir?

Det handler om 4 Canali. Den USA-fødte Cantab Hall-sønnen til Frode Hamre vant 10 løp 13 starter i hans regi i fjor og imponerte ved flere anledninger. Årsdebuterte på Jarlsberg for tre uker siden, og var da stor favoritt i et V65-løp. Ledet i det lengste da, men stivnet litt siste 100 og måtte nøye seg med andreplass. Da var det 2100 meter, i kveld er det sprint og 1609 meter. Det er normalt en klar fordel for fireåringen som er brennkvikk fra start. Møter et par formsterke konkurrenter, men jeg tror Frode Hamre leder løpet hele veien. 4 Canali i V75-1 blir den ene av mine to V75-bankere på Bjerke tirsdag kveld.

Rangering V75-1: A: 4 B: 8-3 C: 2-6-10-1-5-7-9

Husk at du ser alle V75-løpene fra Bjerke gratis på Nettavisen. Sendingen starter kl 17.45.

En vinner uten galopp?

Det er ingen tvil om at 5 Lustra Odin er den beste hesten i V75-5/V5-2. Tøffingen til Heidi Moen vant sprettlett i sin siste start på Bjerke for snaue to uker siden. Kom seg tidlig til tet da og hadde full kontroll. Imponerte nesten enda mer nest sist i et V75-løp på Jarlsberg. Galopperte da grovt fra start, men kom mektig tilbake til fjerdeplass etter en råsterk opphenting. Står fint til i femtespor bak bilen i kveld og uten tøys og tull, sitter Olav Mikkelborg på en vinner. 5 Lustra Odin blir min andre V75-banker i kveld og blir også min V5-banker.

Rangering V75-5/V5-2: A: 5 B: 9-10-6-8 C: 2-11-1-12-7-3-4

PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

V75-2 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Et meget fint spilleløp venter i V75-2, der jeg står på fire hester på de fleste V75-forslagene.

Formsterke 2 Next Game har vunnet sportrekningen og blir min favoritt. Vallaken til Fredrik Vaaler har hevdet seg strålende mot knalltøff motstand i sine siste løp og sprint er neppe noe minus. 8 Global Undefeded innledet sin karriere med å ta 14 strake seire på Bergen travpark i 2018. Fulgte opp med seks seire på 14 starter i 2019, men i takt med økende grunnlag ble fjorårssesongen en skuffelse. Kom til Frode Hamres stall sent på fjoråret. Innledet med andreplass i hans regi, men har deretter tatt to strake og imponerte spesielt i seiersløpet nest sist der han tok ned storfavoritten Vitro Diablo. Blir spillefavoritt i V75-2, men fra åttendespor er det ingen walk over for vinnerhesten.

9 Luxury Brodde har hevet seg voldsomt i det siste og imponerte med sterk seier fra dødens i et billig lunsjløp i sin siste start. Står i et spennende smygspor i kveld og kan vinne igjen. 3 Strong Case avsluttet sterkt til andre på Momarken nest sist og galopperte som pigg 450 igjen sist på Biri. Står fint til i kveld og blir min fjerde og siste hest på V75-forslagene i V75-2.

Rangering V75-2: A: 2 B: 8-9-3 C: 5-1-4-6-7

V75-3 - Kaldblodshester. 2140 meter voltestart.

15 kaldblodshester i lavt grunnlag er utfordringen som venter i V75-3 og her betaler jeg for åtte hester på det største V75-forslaget, men står på kun tre hester på de to minste.

7 Hassel Linda blir min frekke favoritt. Fireårshoppa er solgt og kommer ut i regi dyktige Karianne Hasselgård. Hoppa innledet karrieren meget lovende i regi Tommy Fløysand og var blant annet tredje i et løp som ble vunnet av meget gode Kinge Svarten i april og tredje i et løp som ble vunnet av årgangseneren Balder Odin noen uker senere. Har nå stått tre måneder hos Hasselgård som er meget fornøyd med det hoppa viser i trening. Dag-Sveinung Dalen er meget spennende kusk i kveld.

2 Værdalskongen og Kristine Kvasnes blir spillefavoritt. Vallaken har vært meget fin i to strake seiersløp, men ikke møtt noenting i de to løpene. Jakter sin tredje strake i kveld og er selvskreven på forslagene. 3 Horni Jerven vant til 36 ganger pengene i debuten på Biri i begynnelsen av desember. Gjorde det på en sterk måte. Strålende opphenting til andre sist og feilfritt er dette en klar vinnerkandidat.

13 Satri Ø.K. og 14 Glitrende Tider står begge i bakspor på 20 meter tillegg og begge har høy galopprisiko, men også stor kapasitet. Garderingshester. 8 Tor har mye bokstaver i raden, men også denne fireåringen har stor kapasitet. På det aller største forslaget betaler jeg også for strekhesten 4 Bjørnli Balto og helt uspilte 10 Birk Lila.

V75-3: A: 7 B: 2-3-13-14-8 C: 4-10-1-11-9-5-6-12

V75-4/V5-1 - Kaldblodshester. Stallansatte. 2100 meter autostart.

Magnus Teien Gundersen er den beste kusken blant de stallansatte og her får han sjansen bak pausehesten 7 Bjørnemyr Tore. Seksåringen som trenes av dyktige Andreas Opheim gjorde kun tre starter i fjor og vant i sitt siste løp. Har kun gjort 19 starter i karrieren, men vunnet fem av disse. Opheim mener hesten er seiersklar på direkten etter fire måneders pause og jeg setter hesten først.

1 Birk Støvern er i form og vant nest sist. Så også ut som en vinner på Biri forrige tirsdag, men klarte ikke å ta ned en meget tapper Tako Ø.K.. Førstespor bak bilen er sjanseartet, men femåringen er uansett en het seierskandidat i løpet. Det er også 4 Hauan Mina. Ble et stort skrik foran V75-løpet på Bjerke for tre uker siden, men ble strøket før start da. Gjorde et sterkt prøveløp for en måned siden og klaffer med posisjoner og aksjon i kveld, er hun god nok til å vinne første gang ut for Anders Lundstrøm Wolden.

Jeg synes de tre ovennevnte skiller seg litt ut i V75-4, men tar med meg 5 Nord Sjur på det største V75-forslaget. Vallaken er ikke så verst og var flink toer bak storfavoritten Lille Helge i sin siste start. Lars Fredrik Kolle får sjansen i kveld og han kjører med fin hånd.

Rangering V75-4/V5-1: A: 7 B: 1-4-5 C: 11-2-6-8-10-3-9

V75-6/V5-3/DD-1 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Et flott sprintløp venter i V75-6 og jeg betaler for fem hester på de fleste V75-forslagene.

1 Park View har optimale forutsetninger med førstespor bak bilen og sprint. Killingmo-traveren hadde en meget formsterk periode i fjor sommer, men falt ut av form utover høsten. Avsluttet bra i et V75-løp sist og er den klare tetfavoritten i dette løpet. På normalform hadde det vært en bankerkandidat, nå nøyer jeg meg med å gi hesten tipset.

5 Euklid A.T. var tapper fjerde i sitt siste løp på Momarken. Trykket på i dødens underveis da, men måtte fire ørlite mot mål. Gode Mellby Frodo vant det løpet. Er behandlet etter det løpet og trener Frode Hamre har tro på sin hest som kuskes av Per Oleg Midtfjeld. 4 Glazier's Support er overraskende stor favoritt på kryssene tirsdag morgen. Vant på en fin måte sist, men er avhengig av å få løpene litt på sin måte og kun et garderingskryss for meg. 6 Fox Dragon holder formen og hang veldig bra med til fjerde mot gode hester sist. Klaffer det noenlunde med løpsopplegget, kan han vinne.

8 Mira Prawo var ikke som best i sine siste løp i fjor høst. Kommer tilbake etter drøye to måneders pause i kveld. På sitt beste er hun mer enn god nok til å vinne, men åttendespor er sjanseartet. Hun blir min femte og siste hest på V75-forslagene mine.

Rangering V75-6/V5-3/DD-1: A: 1 B: 5-4-6-8 C: 3-2-7-9

V75-7/V5-4/DD-2 - Varmblodshester. 1609 meter autostart.

Det er ikke hverdagskost med "poengløp" i V75-spillet, men V75-7 i kveld er stengt på maks 400 startpoeng. Likefullt er det flere meget gode hester med i løpet og jeg betaler for fem og seks hester på de større forslagene.

Frode Hamre hadde et fenomenalt 2020 som kusk. På 401 kjørte løp vant han hele 115 løp og hadde en seiersprosent på sterke 28. Han har innledet dette året enda sterkere med 13 seire på kun 34 kjørte løp og en seiersprosent på smått utrolige 38. I kveld har han tre gode vinnersjanser innenfor V75-spillet og avsluttet med 9 Admiral Knick i V75-7/DD-2. Hesten leverte en flott fireårssesong med nesten halvmillionen innkjørt. Frode hadde egentlig tenkt å avlegge årsdebuten om en måneds tid, men er så fornøyd med hesten at han velger å årsdebutere allerede i kveld. Har en sjelden fin oppgave foran seg og tross bakspor synes jeg hesten er en meget motivert favoritt. 9 Admiral Knick blir følgelig min DD-banker.



PS. Husk at du får hele gevinsten selv dersom du kjøper en av ekspertkupongene i spillboksen under. Artikkelen fortsetter under spillboksen

Men i V75-spillet garderer jeg ganske bredt. 1 S.M.K. Silvousplait var en gedigen skuffelse i debuten for Lars Magne Søvik. Men kan nok forventes forbedret i kveld og kan være tethesten i løpet. 7 Mellby Frodo innfridde som storfavoritt i et V65-løp på Momarken nest sist og holdt koken bra fra lederryggen på storfavoritten Sam The Man sist. Sjanseartet sjundespor bak bilen i kveld, men er en vinnerkandidat.

3 Custom Colt vant Kriteriet i 2019, men hadde en meget skuffende fireårssesong med kun 6 481 kroner innkjørt på åtte starter. Det har ikke fungert i årets to første starter heller, men på kapasitet er det ingen tvil om at hesten er blant de beste i V75-7. 6 Lady Ann vant Hoppekriteriet i 2019, men hadde i likhet med Custom Colt en mislykket fireårssesong. Jeg tar likevel med Rennesvik-hoppa på gardering i kveld. Helt ute på kanten og på det største V75-forslaget, betaler jeg også for 10 Revenue Lavec. Vant kun to løp i fjor, men stod i bakspor/20 meter tillegg i de to seiersløpene og skulle favorittene gjøre seg bort, er det ikke helt utenkelig at hun kan overraske.

Rangering V75-7/V5-4/DD-2: A: 9 B: 1-7-3-6 C: 10-2-5-4