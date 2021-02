Folkemengder i flere byer demonstrerer mot militærjuntaen.

BANGKOK (Nettavisen): Det er et gryende opprør i Myanmar mot den militære matkovertakelsen i landet. For fjerde dag på rad demonstrerer store folkemengder i flere byer. De trosser dermed militærjuntaens portforbud samt forbud mot folkesamlinger på mer enn fem personer.

Politiet i Myanmars skyter i lufta for å spre demonstranter som protesterer mot militærkuppet i hovedstaden Naypyidaw, ifølge øyevitner.

I hovedstaden Naypyidaw tok politiet først i bruk vannkanoner, før det ifølge flere øyenvitner ble skutt varselskudd i lufta.

Ifølge ett øyenvitne ble det også skutt med gummikuler mot demonstranter, men dette er ikke bekreftet fra annet hold.

SISTE: Det kommer nå rapporter om at politiet har tatt i bruk tåregass mot demonstrantene (se Twitter-video nederst i saken)

Kom med advarsler



Mandag 8. februar meldte juntaen via statlige TV-kanaler at det vil bli tatt grep mot alle som bryter de nye unntaksbestemmelsene. Militærjunta Min Aung Hlaing advarte demonstrantene med at ingen er over loven. Han unnlot imidlertid å true dem direkte.

Tirsdag bruker politiet vannkanoner for å få demonstrantene til å spre seg eller trekke seg tilbake, melder BBC.

Ifølge BBCs journalist i Bangkok, Jonathan Head, er det likevel påfallende at militæret ikke har brukt mer makt enn vannkanoner. Head mener det skyldes at verdens øyne er rettet mot Myanmar.

BBSs korrespondent frykter likevel gjentakelse av tidligere blodbad i Myanmar dersom militærjuntaen velger å eskalere tiltakene.

Bryr seg ikke om advarslene



Rapporter fra Myanmar vitner om selvsikre demonstranter uten frykt.

- Vi bekymrer oss ikke over advarslene fra militæret. Vi er her for å forsvare demokratiet og vi kan ikke akseptere juntaens grunnløse påstander om valgfusk. Vi vil simpelthen ikke ha et militært diktatur, sier lærer Thein Win Soer til nyhetsbyrået AP.

I landets største by Yangon samlet mange lærere seg i protest tirsdag. De gikk sammen på hovedveien i byen og hevet tre fingre i været, symbolet på demokratikampen i Sørøst-Asia.

I landets nest største by ble minst 27 demonstranter pågrepet tirsdag, blant dem en journalist, ifølge lokale medier, gjengitt av Reuters.

Twitter-kontoen @walone4 følger utviklingen tett. Som vi ser av videoen under har politiet tatt i bruk vannkanoner tirsdag i byen Bago for å spre demonstrantene:

Også i Yangon blir store folkemengder møtt med vannkanoner tirsdag:

Som vi ser av denne videoen (under) tatt opp tirsdag i byen Mandalay har politiet tirsdag også tatt i bruk tåregass mot demonstrantene:

New Zealand bryter med Myanmar

Statsminister Jacinda Ardern sier New Zealand midlertidig fryser alle politiske og militære bånd med Myanmar etter kuppet for en uke siden.

Det er det første større internasjonale skrittet som er tatt for å isolere landet der militærjuntaen gjennomførte kupp den 1. februar.

– Som følge av militærkuppet suspenderer New Zealand all politisk og militær kontakt på øverste nivå med Myanmar, sier Ardern.

