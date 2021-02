The Supremes-sanger er død

Grunnlegger og medlem av The Supremes, Mary Wilson, er død.

76-åringen døde brått og uventet mandag kveld, ifølge en uttalelse fra hennes mangeåring venn og publisist, Jay Schwartz.

Wilson døde hjemme i Henderson i Nevada. Dødsårsaken er foreløpig ukjent, skriver ET Online.

Sammen med Diana Ross og Florence Ballard utgjorde hun stjernetrioen i The Supremes på 1960-tallet. Blant annet med hittene "You can`t hurry love" og "Stop! In the Name of love!".

Sangerinnen etterlater seg to barn, ti barnebarn og ett oldebarn.

Forrige måned markerte 60 årsjubileum for The Supremes og samarbeidet med Motown Records. En feiring av den ikoniske gruppen var planlagt iløpet av dette året.

- Jeg er sjokkert og trist etter å høre om dødsfallet av et kjært medlem av Motown-familien, Mary Wilson, sier grunnleggeren av plateselskapet Berry Gordy i en uttalelse.

På grunn av koronaviruset vil begravelsen bli privat, men familien planlegger en feiring av hennes liv senere i år, skriver ET.

