Politiet i Myanmars hovedstad Naypyidaw skyter gummikuler mot tusenvis av demonstranter som protesterer mot militærkuppet, ifølge øyevitner.

For fjerde dag på rad har demonstranter strømmet ut i gatene i flere byer i Myanmar for å kreve at demokratiet blir gjeninnført.

I hovedstaden Naypyidaw tok politiet først i bruk vannkanoner, før det ifølge øyenvitner ble skutt gummikuler mot demonstrantene.

(©NTB)

Reklame Løpesko 2021 – få oversikt over alle nyhetene