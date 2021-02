Fikk sjelden haifangst på isen

Håvard Knudsen trodde han hadde fått pigghå på kroken. Det var det ikke.

Her kan du se haien blir sluppet ut igjen. Artikkel fortsetter under video.

(Fiskeavisen.no): – Jeg var på isfisketur helt innerst i Yrkjefjorden. Her fisket jeg på en dybde på ca 40 meter, på en 15-20 centimeter tykk is. Da jeg slapp ned på bunnen, kjente jeg at noe der nede var nysgjerrig på agnet. Noen minutter senere sitter den, og der var det fisk på kroken. Jeg sveivde opp og la den på snøen og tenkte raskt at det var en pigghå.



Det forteller Håvard Knudsen til Fiskeavisen.no.

Knudsen er én av få som har fått hvitflekket glatthai på stang. Det skjedde altså innerst i Yrkjefjorden øst for Haugesund.

Den siste tiden har vi skrevet om noen fangster av gråhai, der fiskerne har trodd at det var en pigghå. Kanskje ikke så rart, når det er langt vanligere å få pigghå.

Da Knudsen skulle flytte på fisken, så han at det var noen annerledes ved «pigghåen».

- Videre skulle jeg løfte den fra halen for å unngå å stikke meg på piggene, men ser til min forskrekkelse at den ikke hadde pigger. Da trodde jeg det kanskje det var gråhai – men de igjen har ikke prikker. En mistanke om at det var glatthai kom også – men jeg var ikke sikker. Da ble det tatt en rekke bilder, før jeg slapp den ut igjen uskadd.

Innimellom er det veldig greit å møte likesinnede som kan hjelpe til å gi svar på hva man har fått.

– Da jeg skulle gå til bilen møter jeg noen artsfiskere. Jeg viste dem bilder av haien, og da sier de at det kan være en hvitflekket glatthai. Da jeg kom hjem søkte jeg haien opp på nettet, og da ser jeg at den bare er tatt 10 ganger i Norge, forteller Knudsen til Fiskeavisen.

