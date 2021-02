Lønnsvinneren i 2020 økte månedslønnen med 17.000 kroner: - Det er jo skandaløst

Ifra 2019 til 2020 hadde handels- og skipsmeglere økt gjennomsnittslønnen i måneden med 17.000 kroner. Det får Rødt-politiker Mímir Kristjánsson til å reagere kraftig.

- Det er jo skandaløst, dette er yrker som har utrolig høy lønn fra før, også i en krisetid for landet så styrker de lønnen sin enda mer, sier gruppeleder for Rødt i Stavanger, Mímir Kristjánsson til Nettavisen.

8. februar 2021 la Statistisk sentralbyrå fram statistikk på gjennomsnittslønn for de aller fleste yrker.

I toppen av denne listen, med en månedslønn på i gjennomsnitt 122.030 kroner, lå handels- og skipsmeglere.

Men disse meglerne er ikke bare yrkesgruppen i Norges med høyest lønn. De er også yrkesgruppen med høyest lønnsøkning.

I 2020 økte lønnen deres med over 16 prosent, tilsvarende 17.000 kroner per måned.

Fredrik Steinrem Edelmann fra SSB forteller at dette handler om shippingsmedarbeidere, skips-, råvare- og kraftmeglere med mer.

- Det er en nokså liten gruppe det er snakk om som øker lønnen sin betraktelig. DEt gjør at gjennomsnittet også øker en god del, forteller han til Nettavisen.

Handler om bonuser

Edelmann sier videre at økningen er i hovedsak skyldes bonusutbetalinger.

- Ser du på medianlønnen uten bonusutbetalingene har bransjen fått en betydelig mindre økning enn det som vises på gjennomsnittslønn. Vi er nødt til å regne det som et gjennomsnitt for alle måneder i 2020, avslutter han.

En person som er imot den store økningen er Rødt-politiker Kristjánsson. Han mener det er merkelig at denne bransjen tjener såpass mye mer enn i fjor, mens mange andre i landet sliter.

- Vi har 200.000 arbeidsløse i Norge som sliter, også sitter en liten del av befolkningen med massevis av bonuser, det er helt merkelig, sier Kristjánsson til Nettavisen.

Kristjánsson forteller at det er spesielt at de i det hele tatt får bonuser gitt tiden landet vårt er i, han mener dette peker mot et behov for mer utjevning.

«Ikke de mest samfunnskritiske yrkene»

Gruppelederen for Rødt fortsetter med å forsvare yrkene som lå lenger nede på listen, de han mener fortjener mer.

- Er det noe pandemien har vist oss så er det at de yrkene som ofte tjener minst er de som er samfunnskritiske. Hvorfor skal de som for eksempel står i butikken tjene bare en brøkdel av det de på toppen gjør, forteller han.

Kristjánsson mener det ikke er rettferdig at folkene med «vanlige» jobber skal tjene mange ganger mindre enn handels- og skipsmeglerne. Han forteller at yrker som meglere lever av å være mellompersonen i handel og at det ikke akkurat er de mest samfunnskritiske yrkene.

Hans Nicolai Edbo, direktør i Norsk skipsmeglerforbund er ikke enig i at dette ikke er samfunnskritiske yrker, snarere tvert imot.

- Skipsmeglere og agenter arbeider med å besørge transport av matvarer, råvarer og ferdigvarer som er av samfunnskritisk verdi. I 2020 har vi alle arbeidet under svært vanskelige forhold med både lokale og nasjonale karanteneregler som tidvis har vært motstridende, skriver han til Nettavisen.

Moralsk riktig?

Edbo forteller det er viktig å se på medianlønnen for bransjen og ikke gjennomsnittet satt av SSB.

- Bonus er en del av avlønning i shippingyrket, og utbetalt bonus i 2020 er basert på 2019 resultater og må derfor ikke settes i sammenheng med Covid-19 og inntjening i 2020, avslutter han.

Mímir Kristjánsson understreker at det ikke er noe galt i å være en av de som tjener så mye, men at det heller er et problem med samfunnet.

- Det er ikke noe feil med moralene til de menneskene som tjener så mye, alle tar jo i mot så høy lønn vi kan få. Det er ikke noe galt i det, men det er noe galt med samfunnet vårt og at vi belønner andre yrker, som er nødvendige på sin egen måte, tre ganger så mye som vanlige, anstendige og viktige jobber, sier Kristjánsson.

Han avslutter intervjuet med et siste spørsmål:

- Er de man leverer barna til i barnehagen så mye mindre viktigere enn de som er på toppen i lønnsstigen? Det har jeg vanskelig for å skjønne altså.

