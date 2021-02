En mann i 50-årene er dømt til fengsel i 90 dager for trusler mot klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn, melder NRK.

Dommen falt i Sogn og Fjordane tingrett.

Mannen må også betale sakskostnader på 5.000 kroner. Mannen skal ifølge dommen ha sendt en truende melding til ministeren i mai. Det at mannen tidligere er ustraffet og tilsto overfor politiet i avhør, har virket formildende.

– Han har erkjent fullt ut at det han har skrevet er skremmende, og at det er forståelig at Rotevatn har reagert på innholdet i meldingen, sier forsvarer Per Kjetil Stautland til NRK.

(©NTB)

Reklame Ekstreme strømpriser, men 2,3 prosent av kundene kan juble