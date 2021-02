KrF får ikke betalt for å sitte i regjering, og appellerer nå til flest velgere over 70 år.

Mandag skrev Nettavisen om krisen i Fremskrittspartiet (Frp), som ikke har ligget lavere på meningsmålingene siden 1990-tallet, og sliter i motbakke etter regjerings-exiten.

Men det er ikke bare Frp som har problemer på borgerlig side. Regjeringspartiet KrF har nå ligget under sperregrensen på fire prosent i gjennomsnitt på landets målinger i ett år, ifølge nettstedet pollofpolls.

- Partiet har vært splittet i en venstreside og en høyreside, og det har vært problemet der, at venstresiden i partiet kanskje har falt litt i fra etter retningsvalget de tok, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til Nettavisen.

På Nettavisens månedlige målinger fra Sentio, har partiet kun én gang vært over sperregrensen det siste året, da partiet fikk 4,2 prosent i november. Havner de under fire prosent i stortingsvalget, vil de få bare én eller to stortingsrepresentanter.

- Er få velgere å hente

Over to år har nå gått siden KrF tok sitt opprivende retningsvalg, der høyresiden i partiet knepent vant fram og fikk flertall for å gå i regjeringsforhandlinger med de borgerlige partiene - og venstresiden med Knut Arild Hareide i spissen, tapte.

Siden da har partiet ligget lavt på målingene.

Samtidig har det oppstått et nytt og konkurrerende parti i kjølevannet av retningsvalget, partiet Sentrum, som har stjålet velgere.

- Det nye partiet tar noen av velgerne på venstresiden, mens på høyresiden av partiet er det ikke så mange velgere å hente. Det tror jeg er litt av grunnen til at de ikke vokser, oppsummerer Bergh.

Blant annet har tidligere KrF-nestleder gjennom 13 år, Dagrun Eriksen, meldt overgang til Sentrum. Det samme har barnebarnet til tidligere KrF-statsminister Kjell-Magne Bondevik, Simen Bondevik, som er valgt til ungdomspartileder i partiet.

Partiet Sentrum fikk en oppslutning på 0,7 prosent i Nettavisens januarmåling.

KrF på Nettavisens målinger det siste året:

- Store indre uenigheter

Valgforsker Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo, mener også at de indre uenighetene i KrF er årsaken til at partiet sliter.

- Det har vært ganske store indre uenigheter og indre spenninger i partiet. Det ser ut til at det har resultert i en ny partidannelse til og med, sier Aardal til Nettavisen.

- Det har jo heller ikke gitt KrF noen gevinst å gå inn i regjering?

- Nei, ikke i det hele tatt. Jeg tror det viser at partiets problemer er mer fundamentale, enn bare det å skulle fronte regjeringens politikk, sier han.

KrF gikk inn i regjeringen med Høyre, Frp og Venstre i januar 2019, og Aardal mener resultatene viser at synlighet ikke nødvendigvis hjelper.

- Jeg tror det viser at partioppslutning handler ikke bare om synlighet. Partiene er veldig opptatt av det når de er i opposisjon, og det går dårlig med dem, at vi må for all del komme oss inn i regjering for da vil vi bli mye mer synlige for velgerne. Men det har vist seg at det ikke er noen enkel fasit det heller, sier han.

- Ganske bitter strid

Så langt er det bare Høyre som blir betalt for regjeringens koronahåndtering, ved at partiet er det eneste av regjeringspartiene som går fram på målingene. I tillegg til Frp og KrF, sliter også Venstre og har sett 1-tallet på målingene den siste tiden.

- Det er også noe som blir interessant framover, hvis det bare er Høyre som stikker av med gevinsten som kan komme av å styre denne pandemikrisen på en god måte. For de fleste vil nok si at det er en stor oppslutning om tiltakene, men for regjeringspartiene samlet er ikke dette noe godt nytt, sier Aardal.

Nedgangen har holdt stand etter at både KrF og Venstre har fått nye partiledere, og etter at Kjell Ingolf Ropstad overtok som KrF-leder etter Knut Arild Hareide i 2019.

- Har lederskiftene i KrF og Venstre hatt noe å si for de dårlige resultatene?

- Alle faktorer bidrar nok, men jeg er jo blant de som lenge har ment at den troen på at bare du får en ny partileder så vil problemene løse seg, den er for enkel, sier Aardal, og påpeker:

- I KrF var det jo en ganske bitter strid som førte til dette lederskiftet. Så sånn sett har det vel også vært et tegn på at det er indre uro i partiet, sier han.

- Valgseier langt unna

Aardal understreker samtidig at mye kan skje fram mot valget, selv om det ser mørkt ut for den borgerlige regjeringen akkurat nå.

- Slik det nå ligger an på målingene, at Erna Solberg skulle få en tredje periode, det ligger ganske langt unna. Men det er veldig mye som kan skje framover, og jeg tror man skal være forsiktig med å ta for gitt at valgresultatet blir slik det nå ser ut. For valgkampen har sin egen dynamikk, og det er ting som kan skje som kan snu opp ned på dette, sier valgforskeren.

Flest over 70 år

Ifølge bakgrunnstallene til Nettavisens januarmåling fra Sentio, har KrF få velgere blant de yngre velgergruppene. Kun én prosent i gruppen under 30 år, svarer i målingen at de ville stemt på partiet om det var stortingsvalg i morgen.

Samtidig viser tallene har partiet har størst støtte blant de eldste, i gruppen over 70 år, der de har en oppslutning på seks prosent. De har også litt flere støttespillere blant kvinner enn menn, henholdsvis tre og to prosent av de stemmeberettigede.

Nettavisen har spurt om en kommentar til saken fra KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad, men har foreløpig ikke fått svar.

