Det grønne selvbildet til Elon Musk og Tesla fikk seg en trøkk etter satsingen på CO2-verstingen bitcoin, og selskapet latterliggjøres på sosiale medier.

Mandag kjøpte elbil-giganten Tesla og Elon Musk bitcoin verdt 1,5 milliarder dollar - eller nær 13 milliarder kroner. Kryptovalutaen reagerte med å stige over 15 prosent til 48.000 dollar, og fortsetter dermed den bratte oppturen i 2021.

Tesla meldte også at de om kort tid - om enn noe begrenset - ville akseptere bitcoin som betaling. Dermed følger Tesla etter selskaper som Microsoft, Paypal og Wikipedia, som også har tatt i bruk bitcoin som en betalingsmåte.

Les mer: Tesla har kjøpt bitcoin for nesten 13 milliarder kroner

Kan bli omdømmesmell for «grønne» Tesla

Flere eksperter har latt seg forbause over risikoen Musk er villig til å ta ved å investere så tungt i kryptovaluta.

– Jeg tror ikke det vil være lurt å investere noe så risikabelt som bitcoin, hvor du kan oppleve en betydelig nedtur, sier Jerry Klein, som leder investeringsselskapet Treasury Partners, til Financial Times.

Ikke minst kan bitcoin-hamstringen gå på akkord med Teslas ønske om å være et grønt, miljøvennlig selskap.

Elon Musk har blitt blant verdens rikeste gjennom å bygge opp Tesla, som er verdensledende i produksjonen av ettertraktede elbiler. Musk har tidligere uttalt at han ser på klimaendringene som århundrets utfordring for menneskeheten, sammen med trusselen som kunstig intelligens kan utgjøre. Han er også en svoren tilhenger av klimaaktivisten Greta Thunberg.

I januar annonserte også Musk at han ville donere 100 millioner dollar til selskapet som kunne skape den beste teknologien for karbonfangst- og lagring.

Den tunge bitcoin-investeringen er imidlertid en solid ripe i den grønne lakken: Flere studier, inkludert denne fra Joule, har vist hvor hvor mye energi og store utslipp som går med til utvinningen av kryptovalutaen. Joule-rapporten viser til at CO2-utslippene knyttet til bitcoin i 2018 var på opptil 22,9 millioner tonn CO2. Det er nær halvparten av Norges totale utslipp samme år.

Strømforbruket i datamaskinene som går med til utvinningen av kryptovalutaen bidrar med utslipp som er større enn det hele Jordan, et land med 10 millioner innbyggere - og nesten like mye som Sri Lanka, hvor det bor over 20 millioner mennesker. Bitcoin-utvinningen skjer i stor grad i land med delvis kullfyrt strømnett, inkludert Kina og Russland.

Bitcoin Bitcoin betegner både et digitalt betalingsnettverk og verdienheten i dette nettverket. Verdienheten bitcoin (BTC) fungerer som en valuta og omtales gjerne som virtuell valuta eller kryptovaluta. Den minste valutaenheten er en satoshi og utgjør en hundre-milliontedels bitcoin (10 -8). De vanligste enhetene i tillegg til bitcoin er millibitcoin (mBTC, 10 -3) og mikrobitcoin (µBTC, 10 -6). Bitcoin-nettverket er et digitalt og desentralisert nettverk (se peer-to-peer-arkitektur). Det betyr at man kan overføre bitcoin elektronisk direkte til en mottaker uten å måtte gå via en betalingsformidler, som en bank. I tillegg finnes det såkalte Bitcoin-minibanker i en rekke land. For å skille mellom nettverket og valutaen benyttes Bitcoin, med stor B, til å snakke om nettverket og teknologien, mens bitcoin, med liten b, B , BTC eller XBT benyttes til å snakke om valutaen. Bitcoin kan forstås som en digital regnskapsbok. Regnskapsboken holder oversikt over bitcoin-balanser. Det spesielle med Bitcoin er at regnskapsboken er åpen for alle. Hvem som helst kan bidra til å klarere transaksjoner og holde nettverket oppdatert. I tillegg kan hvem som helst opprette bitcoin-konti, uten å oppgi informasjon til noen. Bitcoin-overføringer utføres uten en sentral betalingsformidler eller regnskapsfører, som en bank. Kilde: Bull Jenssen, Torbjørn. (2016, 11. januar). Bitcoin. I Store norske leksikon. Hentet 28. april 2016 fra https://snl.no/Bitcoin.

Les også: Elon Musk gjorde én endring: Da eksploderte bitcoin-kursen

Skaper debatt på sosiale medier

Teslas bitcoin-kjøp skapte debatter langs flere spor i sosiale medier, hvor mange kritiserer eller latterliggjør at det angivelig grønne selskapet Tesla investerer så tungt i bitcoin, som står for så store klimautslipp.

Harper Reed, Barack Obamas tidligere teknologiske rådgiver og CTO, spør hvorvidt bitcoin-kjøpene til Tesla eliminerer klimafordelene ved å velge Tesla. Reed lurer også på om grønne fond vil stille seg annerledes til å investere i Tesla i lys av selskapets storkjøp.

En annen Twitter-bruker, Margaret Wertheim, sammenlikner hvor store summer Elon Musk er villig til å bruke på karbonfangst- og lagring og kjøp av bitcoin.

– Hykleri på steroider: Krypto-produksjon er en enorm CO2-forurenser som ikke gjør noe annet enn å gjøre de rike rikere, skriver Wertheim.

Katie Martin, kapitalmarkedsredaktør i Financial Times, spør om noen tror Musk vil gi henne 100 millioner dollar dersom hun forteller ham om CO2-utslippene knyttet til bitcoin:

Les mer: «Dobbelsubsidiering» kan gi mye lavere elbilpriser - men Elbilforeningen advarer

Reklame Utsolgt i fjor sommer: Dette må du vite om leiebil til norgesferien