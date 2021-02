To personer slipper å møte i retten.

- Korrupsjon ved store innkjøp med offentlige midler er en trussel mot samfunnet og forhold Økokrim ser på med største alvor, sier Økokrims førstestatsadvokat Håvard Kampen.

Han har nettopp konkludert i den såkalte Boligbygg-saken etter tre års etterforskning.

I september 2017 publiserte Nettavisen den første saken i en serie som avdekket store uregelmessigheter i Oslo.

Den handlet om hvordan Oslo kommune i en desperat jakt etter nye kommunale boliger endte opp med å betale overpris for både leiligheter og bygårder.

Saken endte med at hele styret i Boligbygg ble kastet, og ansvarlig byråd Geir Lippestad og Boligbygg-sjef Jon Carlsen måtte trekke seg. Høsten 2018 ble en granskingsrapport lagt frem som dokumenterte pengesløsingen.

Korrupsjonsanklager

På veien var det mellommenn som tjente gode penger, og i etterkant av saken har flere personer blitt etterforsket for korrupsjon, inkludert en tidligere innleid konsulent hos Boligbygg.

Nå har Økokrim bestemt seg for å ta ut tiltale mot fem personer:

- En tidligere innleid konsulent for Boligbyggs kjøpsteam tiltales for passiv korrupsjon, det vil si at han skal ha mottatt en utilbørlig fordel. Til sammen tre personer er samtidig tiltalt for aktiv korrupsjon. De tre skal ha betalt konsulenten skjulte vederlag i forbindelse med salg av eiendom til Oslo kommune, skriver Økokrim i en pressemelding.

Nettavisen har kontaktet advokaten til den innleide konsulenten, som ikke umiddelbart har hatt anledning til å svare.

- En femte person tiltales for hvitvasking ved at han bistod med å overføre 1,1 million kroner fra en av selgerne til konsulenten, melder Økokrim.

To andre personer blir ikke tiltalt

Utover de fem personene som er tiltalt, har også to advokater vært under etterforskning. De er ikke direkte involvert i saken, og er ikke tiltalt.

- I tillegg har en advokat vedtatt et forelegg, og en annen advokat fått påtaleunnlatelse, for brudd på eiendomsmeglerloven i forbindelse med salgene til Boligbygg, skriver Økokrim.

Thomas Skjelbred i Elden Advokatfirma representerer advokaten som har vedtatt forelegget.

- Han kan bekrefte at han har vedtatt et forelegg for formalbrudd på eiendomsmeglerloven, sier Skjeldbred til Nettavisen, som legger til at han mener saken har vært en uforholdsmessig belastning på sin klient som har måttet vente i tre år på et formalsak.

