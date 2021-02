Espen Thoresen gjør comeback på «Farmen» til deltakernes store frykt

– Nå smeller det, tenkte vi, sier Terje Sporsem om comebacket til «Farmen»-konkurrenten.

Tidligere denne uken ble det kjent at Espen Thoresen vant «Torpet», spin-off-serien til «Farmen kjendis», og dermed er tilbake igjen på gården som en fullverdig deltaker.

Under tirsdagens episode av «Farmen» kom Thoresen roende inn på gården igjen – til deltakernes store frykt, etter det Nettavisen erfarer. I forbindelse med Thoresens exit to uker tidligere, var det nemlig ikke den beste stemningen mellom ham og enkelte av deltakerne. I tillegg hadde Thoresen hatt en heftig feide med den utslåtte «Farmen»-deltakeren John Arne Riise uken før.

– Jeg ble først og fremst glad da jeg så at det var Espen som vant «Torpet». Jeg syntes han fortjente det, men vi alle tenkte vel «shit, nå kan det smelle», sier Sporsem til Nettavisen.

Uoppgjort avskjed

Sporsem var nemlig deltakeren som slo ut Thoresen i tvekampen som Thoresen i utgangspunktet mente han hadde havnet i på feil grunnlag. Den uken var det Lasse Matberg som var storbonde, og som hadde valgt Thoresen som førstekjempe.

– At Terje sier det avslører at jeg hadde en god grunn til å bære nag, hvis jeg hadde gjort det, sier Thoresen til Nettavisen.

Ifølge Thoresen selv var han verken fornærmet på Sporsem eller Matberg, men han innrømmer at han var veldig nysgjerrig på om Matberg fortsatt sto ved forklaringen han ga da han utnevnte Thoresen som førstekjempe.

– Han sa den gang at det var en av deltakerne som hadde hintet om at personen ønsket å forlate gården, men Lasse syntes at feilen jeg gjorde da jeg klippet lamaen (som var en del av ukeoppdraget da Lasse Matberg var storbonde) var såpass graverende at han heller valgte meg. Nå viser det seg at Lasse i utgangspunktet hadde misforstått deltakeren som skal ha hintet om å bli valgt, men i ettertid har jeg forstått at det var Signy – hun jeg faktisk klippet den lamaen sammen med, forteller Thoresen til Nettavisen og ler.

Da Thoresen ble gjenforent med Lasse Matberg igjen, lot han imidlertid være å spørre.

– Utslitt gjeng

Ifølge Thoresen hadde stemningen på gården utviklet seg svært så annerledes siden han forlot gården for første gang, to uker tidligere.

– Jeg var jo spent på dynamikken i gjengen. Jeg forlot gården i det gnisningene begynte å oppstå blant gjengen, så jeg var veldig spent på hvordan det hadde utviklet seg. Da jeg kom satt de alle så idyllisk på brygga, men det tok ikke lang tid før jeg forsto at det ikke var tilfelle, sier Thoresen.

Ifølge Thoresen var det ikke direkte konflikt i gruppa, men flere samtaler antydet at folk begynte å bli slitne og ganske lei hverandre.

– Hjemme ser man kanskje venner og bekjente noen ganger i løpet av en måned. Det er klart vennskap der inne blir mer intenst når man ser hverandre hver dag, hele tiden. Jeg fant min plass i gruppa ved å fortsette på de tingene jeg pleide bidra med på gården, og lot være å nøste opp i gamle konflikter. Det var en knapp uke igjen til finaleuken, så det var mer en mentalitet om å holde ut, sier Thoresen.

Redd for dramatikk

Terje Sporsem kan bekrefte at den siste storbondeuken var intens inne på gården.

Deltakerne hadde gått to uker uten å få ukesoppdragene godkjent, noe som også gjorde at det var mindre mat på gården da Espen Thoresen kom inn igjen.

– Vi ble jo glade for å se ham, men det er klart vi alle var litt redde for at det skulle blusse opp ting igjen, og at det fortsatt kunne være litt ondt blod mellom noen. Vi tenkte at dette måtte løses fort, sier Sporsem.

Sølje Bergman, som er storbonde denne uken, beskriver også uken som svært krevende.

– Vi var sultne, slitne og jeg tror jeg kan si for alle at vi var ganske skjøre og med følelsene utenpå kroppen. Noe som var helt naturlig spør du meg, etter fire uker oppå hverandre, hardt arbeid og uvant kosthold, sier Bergman og legger ikke skjul på at det var ekstra tøft å være storbonde rett før finaleuken.

- Det er siste uken før finaleuken, altså den aller siste uken med en storbonde. Aller føler at de står med en fot i finaleuken. Det er kun en av oss som må hjem, og resten er trygge. Det gjorde at jeg kjapt tenkte at ukesoppdraget ikke fristet så veldig for de fleste. Jeg var helt helt åpen og ba dem fortelle meg om de var motivert eller ikke. Var de ikke det, skulle ikke jeg pushe. Så jeg ble glad når alle sa de ville gjennomføre det. Vi hadde jo fått underkjent de to siste ukene, fortsetter hun.

Måtte beholde husfreden

Likevel var Bergman nervøs for at de ikke skulle dra ukesoppdraget i havn. Hun også kjente på hvor slitne og umotiverte alle var.

- Det gjorde at jeg ble paranoid rundt ukesoppdraget, og ble veldig redd for at det skulle bli mye smisking og dårlig stemning, sier Bergman og fortsetter:

– For meg betød det mye å bevare «husfreden» og samholdet vi hadde på gården, og gjorde det klart for hele gruppa at jeg håpet de ville være åpne og ærlige om det meste, og at de ikke trengte å smiske eller påvirke meg. For det ville ikke ha noen hensikt, og det vill uansett ikke påvirke meg i et førstekjempevalg. Jeg ønsket genuint at denne uken skulle være fin for alle, sier hun og forteller at det var derfor hun oppmuntret Espen Thoresen og Lasse Matberg til å ta en prat med en gang.

