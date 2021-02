Skrekkelig resultat for Equinor: Milliarder i minus

Blytungt avslutning på 2020 for oljegiganten. Aldri har resultatene etter skatt vært så svake.

På forhånd spådde analytikerne at Equinor ville legge fram elendige tall.

Et oljemarked i koronakrise og en oljepris på svært lave nivåer ga et år som mange i norsk olje- og gassnæring kommer til å grøsse av å lang tid fremover.

Det justerte driftsresultatet for fjerde kvartal i 2020 endte på 0,76 milliarder dollar. Resultatet er langt dårligere enn tilsvarende periode i 2019, som endte på 3,55 milliarder dollar.

Det justerte resultatet etter skatt endte på minus 550 millioner dollar. Det er enda verre enn hva analytikerne spådde på forhånd, som var minus 409 millioner dollar.

Vi må tilbake til tredje kvartal i 2016, midt i oljekrisen, for å finne tilsvarende svake tall: Da endte resultat etter skatt på minus 261 millioner dollar.

Tallene for fjerde kvartal blir sterkt preget av at Equinor foretok store nedskrivninger i Tanzania, hvor den norske oljegiganten tar tap på 8,5 milliarder kroner.

Equinor-sjefen tar grep

I en pressemelding sier den relativt ferske konsernsjefen Anders Opedal at Equinor skal være et konkurransedyktig selskap som skal skape verdier i det grønne skiftet. Han viser til at selskapet har tatt investeringsbeslutninger for havvindparken Dogger Bank A og B på britisk sokkel, vant tidenes største havvind-kontrakt i USA, samt startet byggingen av Hywind Tampen - landets første og største kommersielle flytende havvindpark.

- Vi tar også grep for å optimalisere olje- og gassporteføljen, og bygge en mer robust portefølje for framtiden, noe som i kvartalet har medført en kostnadsføring i Tanzania og en nedskrivning knyttet til en egenoperert eiendel på land i USA, sier Opedal.

I 2020 det kjent hvor mye den norske oljegiganten har tapt på de landbaserte oljeprosjektene i USA - over 200 milliarder norske kroner. Equinor annonserer torsdag at selskapet selger sine eiendeler i Nord-Dakota og Montana til Grayson Mill Energy for en verdi av 900 millioner dollar. Det er Bakken-feltet som ofres når Equinor nå tar grep for å øke lønnsomheten internasjonalt.

Årsresultatet 81 prosent dårligere

Equinors justerte driftsresultat etter skatt ble på 924 millioner dollar, eller rundt 7,8 milliarder norske kroner. Det er en nedgang på 81 prosent fra resultatene i 2019.

Selskapet fikk i snitt solgt olje for 36,5 dollar per fat i fjor, noe som er 35 prosent lavere enn i 2019 - med en gjennomsnittlig salgspris på 56 dollar fatet. Dermed tjente oljegiganten langt mindre penger, selv om de produserte omtrent nøyaktig så mye olje og gass i 2020 som i 2019.

Resultatet ble også preget til betydelige nedskrivninger. Totalt nedjusterte Equinor verdier verdt 10,67 milliarder norske kroner i 2020. I fjerde kvartal skrev selskapet ned verdier for 1,9 milliarder kroner.

