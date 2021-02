De tekniske utfordringene i koronaåret fortsetter.

En rettsak over Zoom i Texas måtte settes på vent etter at advokat Rod Ponton dukket opp med et kattefilter påskrudd.

– Mr. Ponton, jeg tror du har et filter slått på i videoinnstillingene dine, sa dommer Roy B. Ferguson.

Se den absurde seansen her:

– Kan du høre meg, dommer? spurte Ponton i kattedrakt, mens leppene beveger seg og øynene flakker rundt.

Se hele videoen øverst i saken.

– Jeg kan høre deg. Jeg tror det er et filter, svarte dommer Ferguson.

– Det er det, og jeg vet ikke hvordan jeg skal fjerne det. Jeg har assistenten min her, og hun prøver å fjerne den, men øh ... jeg er klar for å gå videre. Jeg er her direkte. Jeg er ikke en katt, slo Ponton fast.

Det var dommer Roy Ferguson som selv som delte episoden på Twitter etter at høringen var over, og hendelsen er blant annet omtalt av Vice.

– VIKTIG ZOOMTIPS: Hvis et barn har brukt datamaskinen din, vær sikker på at filtrene er av før du blir med på en virtuell høring. Denne kattungen gjorde nettopp en formell kunngjøring om en sak i 394th, skrev han på Twitter tirsdag kveld.

På bare et par timer er videoen spilt av nærmere to millioner ganger.

– Disse morsomme øyeblikkene er et biprodukt av advokatfagets dedikasjon til å sikre at rettssystemet fortsetter å fungere i disse tøffe tider. Alle involverte håndterte det med verdighet, og den filtrerte advokaten viste utrolig anstendighet. Ekte profesjonalitet på hele gjengen, fulgte han opp.

Ponton sier til Vice at han ikke var klar over at retten hadde delt videoen. Han hadde brukt sekretærens datamaskin:

– Av en eller annen grunn hadde hun filteret på. Jeg tok det av og erstattet det med ansiktet mitt. Det var en sak som involverte en mann som prøvde å forlate USA med ulovlige varer og kontanter. Det var bare en tabbe. Filteret ble tatt av og vi hadde høringen som vanlig, sier Ponton.

I klippet står det at de som tar opp et rettsmøte risikerer fengsel i 180 dager, men som Reuters-reporter Lawrence Hurley skriver på Twitter er det dommeren selv som har delt klippet på nettet.

