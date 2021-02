McTominay sendte Manchester United til kvartfinale

Bruno Fernandes og Edinson Cavani ble kastet inn for å avgjøre FA-cupkampen mot West Ham, men det var den tredje innbytteren Scott McTominay som gjorde det.

West Ham solgte seg dyrt på Old Trafford og var med i kampen om avansement, men en lynrask kontring og et helhjertet 80-metersløp av McTominay sju minutter ut i første ekstraomgang ga 1-0. West Ham greide ikke å klarere ordentlig, og Marcus Rashford dyttet med utsiden ballen til side så McTominay kunne tuppe den i mål.

– Scotty var spiss da han var guttunge, og han avsluttet med autoritet. Det er noe jeg vil se mer av fra de andre. De bredsider ofte avslutningene. Bank ballen i nettet, bare. Vi må være mer effektive, sa Ole Gunnar Solskjær i et BBC-intervju vist på Viasat.

Med seieren er Solskjærs menn ett steg nærmere en ny sjanse til å spille seg til en cupfinale. Det siste drøye året har laget tapt semifinalen i fire cupturneringer: Ligacupen (to ganger), FA-cupen og europaligaen.

– Vi trengte et godt resultat og en god følelse, for vi var langt nede etter at vi mistet seieren mot Everton, sa Solskjær, som ble konfrontert med sine uttalelser etter den kampen om at United ikke bør ses som tittelkandidat.

– Selvsagt vil vi vinne hver kamp. Selvsagt vil vi til finalen, og selvsagt vil vi bli mester, sa han.

For første gang på 109 år har Manchester United vunnet ni hjemmekamper på rad i FA-cupen. Torsdag kveld trekkes kvartfinalene. Det klare målet er å ta seg til finalen på Wembley 15. mai.

Superredning

Manchester United dominerte den første omgangen, men slet med å komme til store muligheter mot et oppofrende gjesteforsvar. Victor Lindelöf sto for den ene store sjansen, men da svarte Lukasz Fabianski med en redning fra keeperkunstens aller øverste hylle.

Svensken fikk hodet på et hjørnespark i det 27. minutt. Ballen endret retning på hofta til Craig Dawson og fikk kurs mot hjørnet, men Fabianski viste ypperlige reflekser og enorm rekkevidde da han nådde ballen og dyttet den i stolpen.

Ellers fikk West Ham-spillerne stort sett blokkert alle forsøk. For stopperkjempen Angelo Ogbonna kostet det da han hindret Anthony Martial fra å avslutte etter ti minutters spill. United-spissens skuddfot traff ham rett på ankelen, og Ogbonna måtte ut.

West Ham-manager David Moyes ble tvunget til flere bytter, deriblant Issa Diop som gikk på kvoten for bytter ved hodeskader etter at han i slutten av omgangen skallet med Martial, som akkurat hadde headet ballen unna.

Byttene avgjorde

Ved pause la Moyes om formasjonen og fortsatte med tre stoppere. West Ham fikk litt bedre grep, men Marcus Rashford kom likevel til en stor sjanser i det 53. minutt da Mason Greenwoods innlegg endte hos ham ved lengste stolpe. Rashford dempet på brystet og skjøt, men Fabianski hadde rykket ut og tok avslutningen i kroppen.

Ole Gunnar Solskjær hadde store kanoner på benken og kunne et drøyt kvarter før slutt kaste innpå Bruno Fernandes for en skuffende Donny van de Beek. Samtidig kom McTominay inn for Nemanja Matic. Litt senere kom også Cavani på banen.

West Ham hadde noen lovende angrep, men gjestene presterte bare tre avslutninger i hele kampen.

– Vi dominerte. Vi hadde vel 15 eller 17 avslutninger og burde ha punktert kampen tidligere, sa Solskjær.

Sju minutter ut i første ekstraomgang falt avgjørelsen etter at Luke Shaw vant ballen fra Declan Rice rett utenfor eget felt. Martial førte ballen i høyt tempo, og Freds innlegg endte med at McTominay kunne score.

(©NTB)

