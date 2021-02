United-profilen åpner opp om den tøffe tiden: - Det var best å holde munn

Ble gjort til syndebukk under José Mourinho. Nå hyller 25-åringen Ole Gunnar Solskjær for måten han behandler spillerne i Manchester United.

Da Luke Shaw ble hentet til Manchester United fra Southampton for rundt 30 millioner pund i 2014, var han fortsatt bare en tenåring.

Den da 19 år gamle backen ble den gang verdens dyreste tenåring og forventningene til storkjøpet var selvsagt enorme blant både supportere og eksperter.

Shaw hadde imidlertid kun et par sesonger med seniorfotball bak seg da han kom til United og tilværelsen i storklubben ble ikke helt som han hadde sett for seg.

Skader, kritikk og etter hvert manglende tillit hos flere managere preget den unge spilleren og prestasjonene ble deretter. Spesielt under José Mourinhos tid som manager i United, måtte Shaw tåle mye offentlig kritikk fra sin egen manager.

Shaw: - Det var veldig tøft

Ved flere anledninger ble backen nærmest hengt ut som syndebukk av den portugisiske manageren, noe han nå innrømmer gikk utover selvtilliten.

Til tross for dette, krummet han nakken og lot kritikken være ubesvart.

- De var veldig tøft og det føltes ofte som jeg ikke fikk sagt mitt og at alle bare fikk høre en side av saken, forteller Shaw i intervju med Gary Lineker i BBC.

- Jeg visste at det var best å bare holde munn. Det var mange som støttet meg her og jeg fikk støtte, så da bestemte jeg meg for å holde munn og bli bedre, sier han.

Denne sesongen har den nå 25 år gamle engelskmannen blomstret opp igjen på Uniteds venstreback og han takker manager Ole Gunnar Solskjær for det.

Skryter av Solskjær

Han mener nordmannen utviser glimrende lederegenskaper i sin jobb som manager.

- Ole sin stil er den som passer meg best. Måten han leder på, er på nivå med de beste. Jeg føler at han vet akkurat hva som skal til for å få det beste ut av spillere.

- Det er alltid godt å få en arm rundt skulderen. Det hadde vært løgn om jeg ikke sa at det faktisk betyr noe, men først og fremst er det tilliten og troen manageren har vist meg som har tatt meg til et nytt nivå, forteller Shaw i intervjuet.

Til tross for at United-karrieren kanskje ikke ble helt slik han så for seg da han kom til klubben i 2014, mener spilleren at han fortsatt har mange gode år igjen.

- Det er fortsatt mer i vente og jeg er ganske ung, så det er tid til å bli enda bedre.

