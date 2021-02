To spennende V86-bankere i jakten på storcashen

Ny gedigen V86-omgang! Vi jakter storcashen med to bankere samt en rekke smellfrekke objekter! Du tar vel rygg, og blir med på moroa?

Sendingen begynner klokken 18.00 / V86-1 er i gang klokken 20.30



Det er Solvalla og Jägersro som arrangerer kveldens V86-omgang, og nesten som vanlig er det VRIENT å løse disse V86-rebusene. Vi liker å jakte storcashen med to bankere, og gjør også det i kveld. 7 Catch Me A Winner (V86-5) og 4 Bitcoind' Arc (V86-6) står begge alene, og det er to bankere vi tror MYE på i kveld.

Sjekk ut våre fyldige V86-vurderinger til kveldens omgang:



V86-1 : 1 Slide So Easy – Ble kjørt dønn ned i kjelleren fra tet sist, og det er ikke slike løp denne skal ha. I kveld blir det fort tet igjen, men nå vil den trolig få gjøre litt som den vil, og da skal sjansene være store for at den kan bløffe dette hjem. Er en veldig motivert favoritt. 3 Ferrari Sisu – Har man store ambisjoner med i år, og Stall Lugauer sikter mot de litt større løpene med sin springer. Har trent fint i 16-farter, og man er fornøyd med den. Feilet som klink vinner i årsdebuten i fjor, og den pleier å være i form direkte. Motbudet. 5 Master Crowe – Kom til mål med litt krefter igjen etter sene luker sist, og den blir stadig bedre. Er løpets outsider, og den kan vinne om favorittene ikke skulle prestere på topp.

Vår rangering : A : 1 B : 3-5-2-7 C : 6-4

V86-2 : 6 Happy Romeo – Har fått fire løp i kroppen etter pause, og den ligger veldig i skorpen. Var ikke tom etter sene luker sist, og blir altså gradvis bedre ett oppholdet. Er klart best når den greier å komme seg til tet, og fra den posisjonen har den vunnet 5 av 7. Fra springsporet i volten vil nok Claes Sjöström prøve ALT for å komme seg foran. SPILLES! 4 Kinky Boots – Er veldig bra, og trolig den beste hesten på ren kapasitet. Var nybehandlet før løpet sist, og da fikk Jepson bløffe løpet hjem fra tet. Sporet nå er ikke bra, men kommer den seg bare greit avgårde så har den naturligvis en fin sjanse. 12 Helios Di Quattro – Er ikke så verst på sitt beste, og den kan skrelle om favoritten ikke skulle være på topp. Vi likte den skarpt etter pause sist, og da gikk den PIGG i mål med masse krefter igjen etter å ha havnet opp i dårlige rygger underveis. Må med om man først spekulerer litt! 1 Fuel Burn – Er en annen som er bedre enn raden, den er sikret et bra opplegg fra dette sporet, og den er tidlig på vår bong.

Vår rangering : A : 6-4 B : 12-1-10-11-2-8 C : 3-5-9-7

V86-3 : 2 Moofushi – Er i en helt egen klasse her, og kunne vi stolt fullt ut på denne, ja, da hadde det ikke vært snakk om saken. Dog er den veldig ustabil, og sist var den ikke i nærheten av å løse ut bak bilen. Kommer nå ut etter en liten pause, og er behandlet pluss vaksinert i oppholdet. Grei tipsener, men er altså ingen hest vi tør å stole på. Bak denne er løpet VIDÅPENT, og helskummelt! 9 Rondinella – Kan være sjokket, og når vi la ut våre tips så hadde den kun 1,2% av innsatsene på seg. Har fått to løp i kroppen etter pause, og spurtet riktig så fint sist. Kan få det sydd opp fra et nydelig smygspor, og skulle favoritten røre det til for seg så er Rondinella HELAKTUELL i et løp som dette. 3 Jefferson Boko – Har gjort helt greie løp på slutten, men det uten å imponere. I kveld er den meldt med BIKE for første gang i karrieren, sporet er perfekt, og mot en billig gjeng får den stå som en klar outsider.

Vår rangering : A : 2 B : 9-3-1-5-6 C : 11-7-4-10-12-8

V86-4 : 4 Carisma Sisu – Har en skreddersydd oppgave foran seg i kveld, og leverer den som tredje sist, ja, da tror vi ikke den taper et løp som dette. Åpnet da på 08,3/11,5, og jogget altså 11,8. Dukket opp etter pause sist, og skulle bare ha et løp i kroppen før denne starten. Var ikke rigget til i det hele tatt, men det blir den nå. I kveld blir det på med BIKE, og man fester også på et halvstengt hodelag. Skal ha gått MYE frem med et løp i kroppen, og fra tidlig tet er dette hesten å slå. 10 I’M A Beliver – Møter helt riktig motstand i kveld, og det skal bli spennende å se den igjen etter en liten pause. Skulle den få smyge med i et høyt oppdrevet tempo, ja, da pleier den å ha fine avslutninger å by på. Motbudet. 7 Cactus – Er veldig spesiell, og kommer her ut etter at vintertreningen er gjort unna. Er best skoløs, men i kveld blir det naturligvis med sko på alle fire. Sporet er dessuten sjansebetont, og vi er noe skeptiske til denne favoritten. Blir kun en bitteliten outsider for oss.

Vår rangering : A : 4 B : 10-7-3-11-1 C : 2-6-9-5-12

V86-5 : 7 Catch Me A Winner – Flere av disse duger ikke i en vanlig poengjakt, og det er STOR forskjell på hestene. Vår soleklare ide har blitt strøket inn et spor, og vi er veldig inne på at Steen Juul vil prøve å klemme til fra start nå. Skulle han greie å trykke seg tidlig til tet, ja, da skal dette være over. Dessuten : hvem innvendig her har egentlig et ønske om å svare? Neppe noen, for de fleste er klart best med et ryggløp… Catch Me A Winner kom ut etter litt pause på Charlottenlund sist, og spurtet helt strålende. Var også god både nest sist, og tredje sist. Er VELDIG SPILLBAR i kveld, og vi må bare gå til på den nå! 9 Bugsy – Står ikke tilbake for vår klare favoritt, og det er en 5-åring som har støtt på tøff motstand i Danmark. Kommer dog ut etter pause, og trenger normalt noen blåsere i kroppen før toppformen er på plass. Er uansett den vi frykter mest.

Vår rangering : A : 7 B : 9-10-11 C : 2-8-1-5-4-6

V86-6 : 4 Bitcoind’ Arc – Har alltid vært ekstremt lovende, og dette er en 4-åring som vi virkelig liker. Nå har den skiftet trener, og altså kommet inn på stallen til Nurmos. Den godeste Nurmos forteller om en hest som har trent bra, og det er en hest han har forventninger til i 2021. Stallhestene går enormt bra, og Nurmos har 40% seire hittil i 2021. Bitcoind’ Arc er noe for de litt finere løpene i sesongen, og den bør strengt tatt ta seg av kveldens oppgave. Lar seg rett og slett ikke stoppe? 1 Digital Dominace – Så smellfin ut som fastlåst nest sist, og det er en traver med solid grunnkapasitet. Også denne har skiftet trener siden sist, og er kommet inn på stallen til Jörgen Westhold. Det blir på med en BIKE for andre gang i karrieren, og dette ser ganske så riktig ut på forhånd. Motbudet. 11 Galileo Journey – Kunne nok Jorma ha kjørt om han ville, men han har altså valgt vår ide. Når det gjelder Galileo Jouney så gikk den enormt sterkt etter galopp nest sist, og den kan «ALT» på en god dag. Dette er løpets outsider. Om man først begynner å gardere her så er det fakta ikke mange helt sjanseløse…

Vår rangering : A : 4 B : 1-11-2-3-12-6-5-8-10 C : 7-9

V86-7 : 3 Quick Lane – Havnet utvendig leder sist, og den fullførte klart godkjent. I kveld fester man på en BIKE for andre gang i karrieren, og vi får vel ikke sjokk om Peter Untersteiner får denne til å omtrent fly ut med en slik vogn. Kan nesten ikke få bedre betingelser enn dette, og det er snakk om en klar tipsener for oss. 9 Hurricane River – Kjørte Ola Samuelsson et knallbra løp med sist, og det ble en enkel seier. Er sylvass når den får smyge med, og den er HELAKTUELL her om det blir tempo. Det klare motbudet! 7 Galantis – Har kapasitet en bra bit utover det grunnlaget den har på konto, og det skulle vært interessant å få sett den i for eksempel Daniel Reden-regi. Avsluttet igjen solid sist, og det er ingen fare med formen. I kveld fester man på en BIKE, og med flyt kan det endelig være duket for en seier igjen.

Vår rangering : A : 3 B : 9-7 C : 4-1-2-5-6-8

V86-8 : 3 Joe Frazier Boko – Har fått to løp i kroppen etter pause, og den har funnet formen. Ble utstyrt med et helstengt hodelag for første gang i karrieren sist, og det slo veldig heldig ut. Var HELPIGG mellom hester på oppløpet når den ble sjenert, og kom fulltanket til mål. Det blir helstengt igjen, motstanden er den riktige, og fra et perfekt spor bak bilen kan dette dreie seg om en banker for de frekke. 12 Donna Leonora – Kom ut etter en liten pause sist, og varslet form direkte. Ble trukket sjakk mot den siste svingen, men kom fint tilbake nedover oppløpet, og satt fast over mål. Sporet nå trekker ned, men med tempo kan den opplagt overraske mot en ikke så altfor tøff motstand. 8 Mister Donald – Lå man litt lavt med fra stallen etter pause sist, og Goop kjørte også deretter. Avgjorde likevel enkelt når lukene kom, og det var mye krefter igjen over mål. Sporet trekker ned, og det er vingelsrisk i kveld. Duger på kapasitet, men fra dette sporet blir den kun en liten outsider.

Vår rangering : A : 3 B : 12-8-9-10-1-2 C : 7-11-5-4-6

Stalltips er et spill der Rikstoto velger hestene og fyller ut kupongen for deg. En oppgradert spillopplevelse gjør det enkelt for alle, uansett forkunnskaper.