Norge er storfavoritt til å vinne onsdagens mixed stafett i VM i skiskyting og kun skytekollaps kan hindre norsk gull.

VM i skiskyting innledes i Pokljuka onsdag. Det er totalt 12 øvelser i dette VM og Norge har gullsjanse på samtlige øvelser. Det er fire individuelle øvelser for menn og kvinner, så er det naturligvis stafett for både menn og kvinner. Til sist er det single mixed stafett og mixed stafett. Og det er nettopp mixed stafett som innleder årets VM i Pokljuka.

Norge har et kanonlag

Norge er naturligvis store favoritter på åpningsøvelsen. Sturla Holm Lægreid går første etappe, Johannes Thingnes Bø går andre etappe, Tiril Eckhoff går 3. etappe, mens Marte Olsbu Røiseland går ankeretappen. Det er nesten identisk lag med det som tok VM-gull på mixed-stafetten i Anterselva i fjor, med ett unntak. Lægreid erstatter Tarjei Bø og i motsetning til VM i Anterselva i 2020, går mennene nå de to første etappene.

Det er sjelden mixed stafett er på verdenscup-programmet og faktisk har det kun vært en mixed stafett denne sesongen. Det var i Oberhof tidlig i januar. Da stilte ikke Norge med et toppet lag (Tandrevold, Røiseland, Dale og Lægreid) og endte på 2. plass bak den overraskende vinneren Russland.

Kun skytekollaps kan hindre norsk gull

Idag stiller Norge med et gnistrende godt lag og det viser noe av bredden i norsk skiskyting om dagen at Tarjei Bø ikke er blant de utvalgte, til tross for at han har ett en kanonsesong i verdenscupen. Det er trolig kun skytekollaps som kan hindre norsk gull. 1,80 på at Norge innleder VM i skiskyting med gull er klart innenfor og spilles.

