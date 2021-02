Donny van de Beek får kritikk: - Er som om de ikke stoler på ham

Donny van de Beek (23) har fortsatt til gode å overbevise i Manchester United. Nå får han kritikk fra tidligere United-stjerne.

Den nederlandske landslagsspilleren fikk en sjelden mulighet fra start i FA-cupoppgjøret mot West Ham tirsdag kveld, men da det fortsatt stod 0-0 etter 73 minutter ble 23-åringen tatt av banen til fordel for Bruno Fernandes.

Flere av ekspertene som fulgte kampen fra Old Trafford er enige om at nederlenderen gikk av banen etter nok en skuffende prestasjon i United-trøya.

Tidligere United-helt Mark Hughes er blant dem som er kritiske til prestasjonen.

- Man ønsker å gi gutten en sjanse, og han føler seg nok skuffet over at han ikke har fått muligheten i flere kamper på rad, men man må kunne si at han ikke fortjener noe mer ut ifra det han har produsert de gangene han har fått sjansen. Han må vise frem mer enn dette, sier Hughes som kommenterte kampen for engelske talkSport.

- Skuffende igjen



Manchester United skal ha betalt Ajax 40 millioner pund for van de Beek i fjor sommer, men så langt har man sett lite som minner om spilleren som imponerte for den nederlandske storklubben i både Champions League og Æresdivisjonen.

Hughes mener å kunne se på de andre United-spillerne at van de Beeks prestasjoner ikke har vært bra nok.

- Det er som om de ikke stoler på ham ennå, forteller Hughes.

Den tidligere United-spilleren opplever at lagkameratene heller foretrekker å finne andre spillere på banen før de gir ballen til nederlenderen.

- Han har vært skuffende igjen. Han spiller for Manchester United, en stor klubb, han må spille bedre enn han gjør for øyeblikket, forklarer Hughes.

Får sympati

Ekspert-kollega Jermaine Jenas fulgte tirsdagens oppgjør for BBC og er enig i at van de Beek ikke hadde noen god kamp.

- Ansiktsuttrykket hans oppsummerer dessverre måten han spiller på for øyeblikket med en dose frykt og mangel på rytme, sier Jenas.

Han føler imidlertid med den nederlandske United-spilleren.

- Helt ærlig så synes jeg ikke at det er hans feil. Han oppfører seg profesjonelt der ute og gjør det kan, men når du ikke får spille flere kamper på rad og tenker at du ikke har råd til å gjøre noen feil, så klarer du ikke vise ditt fulle jeg, forteller BBC-eksperten.

Nå gjenstår det å se når van de Beek får muligheten igjen.

Manchester United vant til slutt tirsdagens oppgjør mot West Ham 1-0, men det måtte ekstraomganger til for at Scott McTominay kunne score kampens eneste mål.

