Sophie Elise stakk av med verstingpris – kvelden før ble det demonstrert i gatene

En dag før «Gullbarbie»-prisen ble delt ut til Sophie Elise Isachsen, demonstrerte ungdommer mot en helt annen kandidat.

I januar ble det kjent at Sophie Elise Isachsen (26), sammen med kleskjeden Brandy Melville og sosiale medier-nettstedet TikTok, nok en gang var blant de nominerte til årets «Gullbarbie». En pris som er blitt delt ut av Redd Barna Ungdom i ti år.

«Prisen går til den medie- og reklameaktøren som er best på å få ungdom til å føle seg verst. De nominerte kandidatene bruker ensidige skjønnhetsidealer, gamle kjønnsroller og unødvendig seksualisering for å selge barn og unge noe. Det er urettferdig at noen tjener penger på at ungdom får dårlig psykisk helse! I år kårer vi Gullbarbie for tiende gang», skrev Redd Barna i Ungdom i en pressemelding den gang.

Onsdag morgen var stemmene talt opp, og Isachsen ble kåret til den medie- og reklameaktøren som er best på å få ungdom til å føle seg verst.

– Barn og unge har gjennom stemmene de har avgitt i årets kampanje sagt tydelig ifra om at det unødvendige fokuset på seksualisering og kropp i reklameinnhold fra Sophie Elise AS de siste årene har vært skadelig for barn og unges psykiske helse, sier Lea Mariero, leder i Press – Redd Barna Ungdom, i en pressemelding.

– Vi mener millionbedriften Sophie Elise AS må ta et større ansvar, gitt den enorme påvirkningskraften influencerbedriften har på barn og unge. Vi har ved flere anledninger forsøkt å invitere Sophie Elise AS til et møte slik at vi kan ha en konstruktiv dialog om hvordan vi mener annonseringen kan endres slik at det, fortsetter hun.

Demonstrasjoner og sterke meninger – likevel vant Isachsen

Ifølge Redd Barna Ungdom har engasjementet rundt årets prisutdeling vært enorm. Demonstranter tok tidligere denne uken til gatene for å demonstrere mot kleskjeden Brandy Melville, som ligger i Bogstadveien i Oslo.

«Ingen kropper er for store, ingen kropper er for små, Brandy Melvilles olabukser passer kun de altfor få!», ropte flere ungdom med plakater utenfor butikken tirsdag kveld, skriver Avisa Oslo.

– Vi prøver å få Brandy Melville til å ta innover seg at ved å bare tilby en størrelse på klærne sine, fremmer de også et syn om at det bare finnes en riktig kropp, uttalte nestleder i Press, Mattis Gravingen (18), som var blant demonstrantene utenfor butikken, til avisen.

– Det mener vi er feil, det mener vi fører til et kroppspress blant barn og unge, som igjen fører til dårlig psykisk helse blant barn og unge. Det vil vi gjøre noe med, fortsatte han.

– Ekstremt ubehagelig

Til tross for det store engasjementet var det likevel Sophie Elise Isachsen som stakk av med verstingprisen. De siste fire årene har Sophie Elise AS fått 9000 nominasjoner, tilsvarende 76 prosent av alle innkomne nominasjoner siden 2017. I 2019 fikk selskapet over 3200 stemmer.

Selv synes Isachsen at både nominasjonen og prisen er helt feil.

– Å vinne denne prisen er ekstremt ubehagelig. At Redd Barna Ungdom velger å bruke sin merkevare, sin PR-avdeling og sine interne ressurser på å henge ut meg i mediene, det sliter jeg med å forstå, sier Sophie Elise Isachsen til VG.

I et tidligere intervju med Nettavisen, samme dag som nominasjonene til årets «Gullbarbie» ble sluppet, fortalte Isachsen at hun ble lei seg over nominasjonen. Hun er selv uenig i at hun får ungdommen til å føle seg dårlig, og hevder at mye av det hun gjør har en motsatt effekt.

– Jeg ble kjempelei meg da jeg fikk mailen om nominasjonen. Jeg har ikke lyst til å bli nominert der. Jeg tenker mye forskjellig rundt dette. Begrunnelsen er at jeg seksualiserer reklame og tjener store penger på det. Men i mye av det jeg gjør er jeg selvironisk. Jeg prøver å gjøre ting med ironi og distanse, uttalte hun til Nettavisen og fortsatte:

– Ja, jeg er seksuell og liker det jeg gjør. Men jeg tjener mye mer penger på bøkene mine. Der bryter jeg mange tabuer, når jeg snakker om skam og seksualitet, så jeg hadde jo håpet at de hadde lest boka. (Ting jeg har lært, red.anm.). Jeg har fått masse tilbakemeldinger, hvor de sier «takket være deg har jeg sluttet å føle skam over seksualiteten min». Jeg har fått veldig mange positive tilbakemeldinger.

