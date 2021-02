Reglene for karantenehotell skjerpes

Regjeringen strammer inn praksisen for karantenehotell og vil innføre en ordning med strengere regler for utenlandske arbeidere.

Hovedregelen er at alle som ikke har et egnet sted å oppholde seg, skal på karantenehotell. Utenlandske arbeidere kan gjennomføre karantenen på et egnet sted som arbeidsgiver stiller til rådighet.

Men tilsyn som Arbeidstilsynet har gjort, har vist at det i for mange tilfeller ikke fungerer i henhold til reglene, sa justisminister Monica Mæland (H) på en pressekonferanse onsdag.

– Derfor jobber vi nå med å innføre en ordning hvor innkvartering som arbeidsgiver sørger for, må være forhåndsgodkjent før det kan tas i bruk, sa Mæland.

Reklame Strømprisen med sjokkhopp - slik kutter du regningen