Dette er korona-tiltakene som gjelder fremover

Fra og med 10. februar er det noen endringer.

Det første justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) sa på onsdagens pressekonferanse var at de strenge innreiserestriksjonene forlenges ut februar.

- Vi er samtidig i en situasjon der pandemien har tatt en ny retning med muterte virus som smitter mer og raskere. Det betyr at vi ikke kan gå tilbake til det regimet vi hadde, sa Mæland.

Hun understreket at smittesituasjonen i Europa tilsier at vi må begrense reisene til Norge, og derfor videreføres innreiserestriksjonene, i første omgang til 28. februar.

Reglene for karantenehotell vil også bli strammet inn.

- Tilsyn som Arbeidstilsynet har gjort, har vist at det i for mange tilfeller ikke fungerer i henhold til reglene, sa justisminister Monica Mæland (H) på en pressekonferanse onsdag.

- Derfor jobber vi nå med å innføre en ordning hvor innkvartering som arbeidsgiver sørger for, må være forhåndsgodkjent før det kan tas i bruk, sa Mæland.

Unntak for næringskritisk personell

Det jobbes nå med å få på plass mulighet for unntak for innreise som gjelder bedrifter med såkalt næringskritisk personell. Denne sikkerhetsventilen vil kunne være i bruk fra rundt 20. februar.

Helsedirektoratet har anbefalt at innreisetiltakene skal forlenges for å forsinke import av nye virusvarianter, og å få på plass nødvendige risikoreduserende systemer for å begrense importsmitte.

Siden 29. januar har innreise til Norge kun vært tillatt for personer med nødvendige formål. Restriksjonene skulle i første omgang vare fram til torsdag denne uka.

Vinterferie og unge

Det ble også opplyst om at det vil komme egne råd for vinterferien før helgen.

- Mange har feriested i utlandet, men de kan ikke dra dit denne vinterferien fordi smitterisikoen er for høy, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

FHI og Helsedirektoratet skal komme med sine råd førstkommende fredag, og det ble derfor bedt om at folk skal avvente noe.

FHI har også uttrykt et ønske om lettelser for studenter, ungdommer og barn fremover, men sa at de vil komme tilbake til dette etter hvert.

- Vi er opptatt av tiltaksbyrden for barn og unge, og vi er opptatt av at tiltaksbyrden for dem likevel lettes raskt, sa avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet på onsdagens pressekonferanse.

- De har hatt stor tiltaksbyrde over tid, og vi er bekymret for konsekvensene. Vi anbefaler derfor å lempe på restriksjonene for fysisk tilstedeværelse på høyskoler og universiteter snarlig. Vi anbefaler også å lette på tiltak innenfor sport og fritid for barn og unge, la hun til.

