Klimaverstingene på norske veier: – Har ikke råd til tusenvis av el-lastebiler som koster tre ganger så mye

Store aktører kjøper el-lastebiler over evne for å kutte utslipp. Nå ber de klimaministeren komme på banen med en helt annen løsning.

Nordmenn kjøper elbiler som aldri før, og utslipp fra personbiler har gått ned betraktelig de siste årene. Men utslippene fra tungtransporten har i praksis stått stille.

Det blir et stort problem når regjeringen skal kutte halvpartene av utslippene fra transportsektoren i løpet av de neste ti årene.

Tunge kjøretøy står for omtrent halvpartene av utslipp fra norske veier, og slapp i 2019 ut i overkant av 4 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Diesel- og bensindrevne lastebiler må byttes ut med nye, som helst skal ha null utslipp. Men det blir dyrt, sier to av aktørene med til sammen over 2.000 lastebiler i Norge.

Nylig fikk Posten levert sine første hel-elektriske lastebiler på 26 tonn til Oslo. Postens konsernsjef Tone Wille har kjent på presset fra kundene og de ansatte, og har sett behovet for å investere i noen utslippsfrie lastebiler for å bidra til utviklingen av teknologien.

Selv om det holder hardt å regne hjem de kostbare el-lastebilene, håper konsernene å drive ned prisene ved å bidra til testing og utvikling av bilene.

– Det er klart at vi kan ikke skifte ut tusenvis av fossile biler med el-lastebiler som koster opptil tre ganger så mye. Det har vi ikke råd til, sier Wille.

– Investeringer i elektriske lastebiler kommer med en større risiko enn det som vi normalt har vi når vi investerer i ordinære lastebiler. Det er mange plusser, men det er flere minuser. Og det er realitetene, sier norgessjef Knut Eriksmoen i DB Schenker.

Dette drivstoffet står høyt i kurs

Både den norske regjeringen, Posten og Schenker er helt avhengig av å kutte i de høye utslippene fra tungtransporten for å nå klimamålene for de neste ti årene. Problemet er at det har vært lite ny teknologi tilgjengelig.

Hel-elektriske tunge biler er svært ettertraktet, men vanskelig å få tak i, ifølge Postens konsernsjef Wille.

– Vi har utfordringer med å få tak i nok el-varebiler, og det kan virke som at det er mye etterspørsel og lite tilbud av disse, sier Wille.

Både Posten og Schenker rister på hodet når spørsmålet om biodrivstoff kommer opp. Hydrogendrevne lastebiler, som Asko har noen få av på norske veier, sees på som noe prematurt.

Men når spørsmålet om flytende biogass kommer opp, har direktørene i både Posten og Schenker tenning.

– Vi ser på flytende biogass som en stor mulighet, men antallet ladestasjoner er begrenset slik situasjonen er i dag. Vi trenger et grunnleggende nettverk av infrastruktur for fylling av biogass, sier Wille i Posten.

– Vi har startet testforsøk med biogass også, men det er kostbart. Vi ønsker å rulle ut lastebiler som går på biogass mellom de store byene, og først og fremst på lastebilene med store godsvolumer, sier Eriksmoen i Schenker.

Hva er biogass? Metanholdig energigass som dannes ved bakteriell nedbrytning av organisk materiale.

Råstoffene som benyttes i Norge er vanligvis organiske avfallsfraksjoner, som for eksempel husholdningsavfall, avløpsslam og avfall fra fiskeindustrien.

Kan brukes i stedet for fossil energi.

Produksjon av biogass gir også et restprodukt kalt biorest. Med riktig kvalitet kan det brukes som biogjødsel og erstatte kunstgjødsel. Kilde: Kilde: Miljødirektoratet.no

Klar beskjed til klimaministeren om biogass

I et møte med klimaminister Sveinung Rotevatn (V) onsdag, ba både Eriksmoen og Wille regjeringen om bompengefritak og bedre fyllingsmuligheter for biogass.

– Vi står klar for å skifte ut hundrevis av kjøretøy hvis vi får bedre infrastruktur for biogass. Der må vi få en plan på bordet fra regjeringen. Jeg tror mange med oss vil levere på dette, sier Eriksmoen.

På spørsmål fra Nettavisen om regjeringen er i stand til å svare på bransjens oppfordring til mer satsing på biogass, sier Rotevatn at innspillet er veldig spennende.

– Vi er interessert i å kutte utslipp raskt, og det er ingen tvil om at biogass er en moden teknologi. Og her er det mulig å bytte ut store deler av kjøretøy-flåten, sier Rotevatn og fortsetter:

– Når det gjelder behovet for nasjonal infrastruktur for fylling, skal jeg absolutt dykke ned i det for å se hva vi kan gjøre. Jeg skal ikke konkludere noe nå, men jeg noterer meg at dette står høyt på ønskelisten.

Biogass har i økende grad blitt en populær løsning for noen av de tyngste lastebilene. Posten har i flere år hatt en rekke kjøretøy i drift på biogass, og venter snart en ny lastebil som veier inntil 60 tonn. I sommer bestilte også transportkonsernet Nor-log 30 tunge lastebiler på biogass.

Eriksmoen i Schenker mener alle virkemidler bør tas i bruk for å få ned utslippene. Det kan være å kjøpe flere nullutslippsbiler som går på strøm eller biogass, men det kan også være å fjerne lastebilene med størst utslipp.

– Vi har jobbet aktivt med å fase ut eldre kjøretøy, og vi ønsker at våre lastebiler kan være dieselbiler av typen euro 6 eller bedre med tanke på utslipp. Det finnes en stor andel av typen euro 4 og euro 5 i Norge i dag, og det er et stort problem, sier Schenker Norge-sjefen.

