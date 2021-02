Bent Høie: - Litt underlig av Raymond Johansen

Helseministeren rister litt på hodet av byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap): - Ikke nødvendig.

MARMORHALLEN (Nettavisen): Den sosiale nedstengingen av Oslo har vart i tre måneder og tærer på noen og enhver.

På sin pressekonferanse tirsdag sa byrådsleder Raymond Johansen at han krever at regjeringen gir Oslo kommune tilbake kontrollen over pandemihåndteringen.

Johansen kom ikke med noen lettelser, men gult nivå på videregående vurderes fra førstkommende mandag.

- Ikke nødvendig med et slikt krav

Nettavisen spurte Høie om hvordan han oppfattet dette «kravet»:

- Jeg synes det er litt underlig at det kommer i form av et krav siden det er han som har bedt om å være i denne ordningen, svarer Høie - og legger til:

- Og så er det jo slik at hvis vi i neste uke er enige om at det ikke er nødvendig lenger, så er vi jo begge veldig glad for det, svarer Høie Nettavisen.

Høie sier det ikke nødvendig å fremsette et slik krav.

- Vi bruker litt ulike ord, bare ...

- Dette er noe vi jobber sammen om.

- Men det kom altså, og han la stor vekt på det i sin innledning i går. Hva er dere enige/uenige om per i dag?

- Jeg opplevde at Raymond modererte seg i spørrerunden etterpå i går, og det han svarte da er helt i tråd med FHI og Helsedirektoratets anbefalinger.

- Vi er ikke uenige om dette, men vi bruker litt ulike ord når vi kommuniserer.

- Hvilke lettelser er det naturlig at Oslo får i neste uke?

- Når vi kan innføre lettelser, vil det først komme barn og unge til gode. Der er både Regjeringen, FHI og Helsedirektoratet og jeg helt enige.

