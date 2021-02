Tegnell med nedslående beskjed: - Det blir tøffere å nå målet

Stikker en kjepper i hjulene for Sveriges vaksine-mål.

Tidligere i dag ble det kjent at ukens planlagte leveranse av Moderna-vaksiner blir forsinket med to uker, og ikke bare det, svenskene vil kun få halvparten av avtale 31.200 doser.

- Da blir det halvparten av mengden som opprinnelig var planlagt, opplyste Folkhälsomyndigheten til Dagens Nyheter.

Konsekvensen i øyeblikket blir imidlertid at de svenske regionene må legge om på vaksinasjonsplanene. Regionene ble varslet tirsdag kveld, ifølge TT. Region Kronoberg utsetter vaksinasjoner på grunn av forsinkede leveranser.

- Det er kjempetrist at det blir slik, for vi fikk sikker beskjed, sier vaksinekoordinator Lena Andersson Nazzal i Kronoberg til Smålandsposten.

«Midsommar»-målet

Folkhälsomyndigheten har tidligere uttalt at de har et mål om å vaksinere den voksne befolkningen før den store feiringen av «midsommar», som i år faller på torsdag 24. juni. Nå kommer imidlertid Anders Tegnell med en nedslående beskjed.

- De nye vaksineforsinkelsene vil gjøre det vanskeligere å nå målet om å vaksinere alle voksne svensker før «midsommar». Det er fortsatt ikke umulig å nå målet, men det blir tøffere å nå målet, sier statsepidemiologen til Dagens Nyheter.

Tegnell har også vært klar og tydelig på at kun vaksiner er ikke nok for å komme seg ut av koronakrisen:

Rasende

Nyheten om at Moderna-dosene blir forsinket med to uker, ble ikke godt mottatt hos de svenske regionene på onsdag.

- Vi får bare en tørr mail om at leveransen uteblir. Det er som å si at spaghettien er slutt, og vi får ikke vite hvorfor engang, sier Mikael Johansson, ordfører i Kronoberg, til SVT Nyheter Småland, gjengitt av Aftonbladet.

Den svenske avisen skriver videre at flere regioner er frustrerte over den manglende kommunikasjonen fra toppen, men svenskenes vaksinekoordinator Richard Bergström forsikrer om at leveransene vil ta seg opp.

- Forsinkelsen var planlagt, slik at Moderna kan øke produksjonen fremover, og når det er klart vil vaksineleveransene tredobles, hevder Bergström, ifølge Dagens Nyheter.

