Norsk gull på mixed stafett i VM

Johannes Thingnes Bø viste at han er i kanonform og feide vekk alle påstander om at det var gamling å bytte stokk på geværet rett før VM.

Sturla Holm Lægreid, Johannes Thingnes Bø, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland tok gull på onsdagens mixed stafett i Pokljuka.

Østerrike, som leverte imponerende skyting og kun to ekstraskudd, tok sølvmedaljen, mens Sverige ble nummer tre etter at Hanna Øberg spurtslo Ukraina på siste etappe.

Hegle Svendsen om byttet: - Veldig drastisk



Et av spenningsmomentene var hvordan Thingnes Bø ville prestere med ny stokk på geværet. Den er nemlig byttet kort tid før mesterskapet - et meget uvanlig grep, ifølge NRKs skiskytterekspert og tidligere lagkamerat Emil Hegle Svendsen.

- Hvis du spør meg, som ikke gjorde noe med geværet sitt på ti år, så synes jeg det er veldig drastisk. Men jeg synes det er kult og tøft gjort at han tør å gjøre det, sier Hegle Svendsen i NRKs VM studio.

Et kragebeinsbrudd etter et fall på sykkel er bakgrunnen for at Thingnes Bø har valgt å ta det drastiske valget. Han har nemlig ikke følt seg komfortabel med den delen av stokken som hviler inntil skulderen på standplass.

- Jeg kjenner ingen andre skiskyttere fra mine 20 år i gamet, som kunne gjort det her. Det er stor risiko å gjøre det, men selvfølgelig stor oppside hvis det går bra, mener Hegle Svendsen.

Etter å ha levert en strålende etappe og sendt Norge på vei mot gull var Thingnes Bø selv godt fornøyd med den nye stokken.

- Det jeg trenger å trene på nå er å bruke den i renn. Det er lett å få litt høye skuldre av en franskmann man kjemper om gull mot, men men jeg bestod testen, og jeg er veldig fornøyd med det. Målet var å gjøre det normale, og da kan jeg ikke forvente at det er helt perfekt i første renn.

Thingnes Bø med stavuhell

Holm Lægreid leverte en god første etappe for det norske laget og skjøt fullt på den liggende skytingen. Etter et ekstraskudd på den stående skytingen vekslet han på tredjeplass 4,3 sekunder bak ledende Hviterussland.

Thingnes Bø måtte ta i bruk et ekstraskudd både på den liggende og den stående skytingen. 27-åringen måtte også bytte ut en knekt stav mellom de to skytingene, da staven gikk rett gjennom den bløte snøen og røk tvers av nederst.

Han levert imidlertid et fantastisk langrenn og sendte Eckhoff ut i ledelsen 39,2 sekunder foran Frankrike.

Eckhoff trengte to ekstraskudd både på stående og liggende og ga ankerkvinne Olsbu Røiseland et glimrende utgangpunkt da hun vekslet 39,3 sekunder foran Ukraina og et snaut minutt foran Sverige og Østerrike.

Olsbu Røiseland, som onsdag ble Norges første ankerkvinne på en VM-mixed stafett, tok i bruk et ekstraskudd på liggende skyting. På den siste skytingen fikk hun store problemer. Etter mye skjelving, pusting og pesing klarte hun imidlertid å roe seg ned å få ned alle blinkene med hjelp av tre ekstraskudd.

Dermed unngikk hun strafferunde og gikk i mål 27 sekunder foran Østerrike.

