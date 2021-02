Hagens Orkla økte driftsinntektene med 8 prosent

I 2020 økte Orkla driftsinntektene med åtte prosent, og driftsresultatet hadde en vekst på 7,9 prosent.

Saken oppdateres.

Det kommer fram av kvartalsrapporten som ble lagt fram torsdag morgen.

Driftsinntektene økte fra 43,6 milliarder i 2019 til 47,1 milliarder kroner i 2020. Driftsresultatet økte fra 5,08 milliarder kroner til 5,5 milliarder kroner.

Også i fjerde kvartal av 2020 gjorde Orkla det bra. Orkla økte i fjerde kvartal driftsinntektene med 5 prosent til 12,6 milliarder kroner. Driftsresultatet (EBIT adj.) ble 1,57 milliarder kroner kroner, noe som var en fremgang på 3,8 prosent.

Justert resultat per aksje økte med 18,9 prosent, og endte på 5,04 kroner. Orklas styre har en intensjon om å foreslå at utbytte for regnskapsåret 2020 øker med 15 øre til 2,75 kroner per aksje. Med én milliard aksjer, øker utbyttet fra 2,6 milliarder til 2,75 milliarder kroner.

- Jeg er tilfreds med at vi i 4. kvartal har klart å levere både topp- og bunnlinjevekst, samtidig som vi har økt våre reklameinvesteringer. Vi hadde betydelig vekst i den tradisjonelle dagligvarekanalen som følge av at forbrukerne reiser mindre og tilbringer mer tid i egne hjem, skriver Orklas konsernsjef Jaan Ivar Semlitsch i børsmeldingen.

«Out of home» -sektoren, som utgjør om lag 25 prosent av Orklas omsetning, har blitt sterkt påvirket av omfattende koronarestriksjoner.

- Siden pandemien brøt ut i mars har våre prioriteter vært å ta vare på våre ansatte, opprettholde produksjons- og leveransekapasitet og ha en god kontantstrøm. Med vedvarende smitte i samfunnet og utbrudd av nye mutanter har vi fortsatt full beredskap knyttet til koronasituasjonen, skriver han.

