Trump-riksrettssaken: Vil komme bilder som aldri har blitt sett før

Onsdag og torsdag er det klart for Demokratenes prosedyre i riksrettssaken mot Donald Trump. De har en vanskelig oppgave foran seg.

Onsdag fortsetter riksrettssaken mot Donald Trump.

Sjokkerende video

Demokratene fra Representantenes hus, som fungerer som aktorer i saken, åpnet tirsdag riksrettssaken med en video som viste dramatiske bilder fra stormingen av Kongressen 6. januar – hendelsen som Trump nå stilles for riksrett for å ha oppviglet til.

Videoen blandet sammen bilder fra Trumps tale der han ba tilhengerne sine «kjempe som faen», bilder av fanatiske Trump-tilhengere som marsjerte opp til kongressbygningen og stormet inn, og bilder av livredde kongressmedlemmer som gjemte seg mens politiet prøvde å holde inntrengerne unna. Gjentatte ganger minnet aktorene senatorene om at de også var i livsfare under angrepet.

Onsdag ventes det at demokratene viser mer videomateriale. Kilder fra demokratenes team sier til nyhetsbyrået AP at det vil komme bilder som aldri har blitt sett før.

Usannsynlig at Trump blir dømt

Det regnes likevel som lite sannsynlig at Trump blir dømt. I Senatet sitter det 50 demokrater og 50 republikanere, og for å dømme noen i riksrett kreves det to tredels flertall. 17 republikanere må dermed stemme med demokratene om de skal lykkes.

Under tirsdagens avstemning om hvorvidt rettssaken var i henhold til grunnloven og kunne fortsette, stemte kun seks republikanere ja. Demokratene sier de vet de kjemper i motbakke, men håper flere republikanerne kan overtales til å stemme for å dømme Trump i løpet av rettssaken.

Det kom overraskende på mange at en av republikanerne som stemte for å fortsette med riksrettssaken, var Bill Cassidy fra Louisiana. Han uttalte til mediene senere at Demokratene hadde argumentert bedre enn Trumps advokater.

Tirsdagen ga en forsmak

Cassidy var ikke alene blant republikanerne om å kritisere de to Trump-advokatene som var på talerstolen tirsdag, Bruce Castor og David Schoen. Flere republikanske senatorer kalte argumentene «tilfeldige,» «dårlig organiserte,» og «forvirrende.» Også Donald Trump selv skal ha vært misfornøyd med de to.

Tirsdagens åpning viste imidlertid svært tydelig hva man kan vente seg senere.

De demokratiske aktorene vil trolig fortsette å spille på senatorenes følelser når de legger fram sine bevis, mens Trumps advokater vil forsøke å spille på raseri og frykt når de får holde sin prosedyre. Schoen framhevet en rekke tidligere uttalelser fra demokrater som han mener også oppvigler til vold, og sa at det demokratiske aktoratet drives av et sterkt hat mot Trump og frykt for at de vil miste makten.

Det ventes at Castor, Schoen og resten av teamet også vil argumentere for at Trump ikke oppviglet til volden, at opprørerne handlet på eget initiativ, og at den tidligere presidentens uttalelser er beskyttet av ytringsfriheten.

