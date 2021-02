Everton avgjorde utrolig målfest i ekstraomgangene

Bernard sendte Everton videre i FA-cupen etter vanvittig nimålsthriller mot Tottenham.

EVERTON - TOTTENHAM 5-4 (EEO):

Etter 90 fartsfylte minutter sto det 4-4 på Goodison Park mellom Everton og Tottenham i 5. runde av FA-cupen. Dermed måtte det hele avgjøres etter ekstraomganger.

Der var Bernard tungen på vektskålen, og sendte Everton videre til kvartfinalen i FA-cupen.

Tottenham tok ledelsen tidlig i kampen etter en sterk heading av Sanchez, men mot slutten av første omgang snudde Everton kampen etter mål av Calvert-Lewin, Richarlison og Sigurdsson på straffe.

På overtid av første omgang satte Lamela inn 3-2 for Spurs og tente håpet igjen for bortelaget. I starten av andre omgang kriget Sanchez inn 3-3. Richarlison sendte hjemmelaget i føringen igjen ti minutter senere, men syv minutter før full tid stupheadet Kane inn 4-4.

I første ekstraomgang satte Bernard inn 5-4 for Everton, og sikret med det seier og avansement.

Kampen inneholdt noe så sjeldent som hele ni mål og på flere av målene ble forsvarsspillet diskutert. BBC-journalist Phil McNulty var en av de som reagerte på forsvarsspillet i kampen, som han mente var godt under pari.

- Vanskelig å finne ut hva man skal si om. Forsvarsspillet har ikke vært på topp. Forsvarsspillet har vært forferdelig faktisk, sa han til BBC.

Tidlig Spurs-ledelse

Kampens første minutt var ikke en gang passert før Tottenham kom til kampens første sjanse. Bergwijn slo inn til Lamela som headet på mål fra kloss hold, men Olsen var lynraskt nede og reddet.

Sanchez sin heading litt over minuttet senere skulle imidlertid vise seg å bli vanskeligere for Olsen å redde. Son svinget inn en corner og Sanchez stanget ballen i mål fra seks meter, utagbart for Everton-keeper Olsen.

Everton måtte svare på Tottenhams sterke start, og i det 19. minutt var det fryktelig nærme det sto 1-1. Calvert-Lewin mottok ballen på bakerste og fyrte av fra kloss hold. Lloris reddet mesterlig og slo ballen i stolpen før Davies avverget til corner.

Ti minutter før pause skulle den imidlertid sitte for Calvert-Lewin. Højbjerg misset ballen, og Sigurdsson spilte rett til Calvert-Lewin som banket ballen i mål på halv volley.

Everton snudde kampen

Like etterpå var det Richarlison sin tur til å smelle til. Calvert-Lewin hælflikket ut til Richarlison. Brasilianeren dro seg til side og smalt til, mellom beina til Alderweireld og i mål fra 16 meter. Dermed hadde Everton snudd kampen på to minutter.

Men Everton var ikke ferdig der. Calvert-Lewin gikk i bakken i sekstenmeteren, etter at en uheldig Højbjerg felte han. Dommeren pekte på straffemerket, og Sigurdsson stilte seg opp på elleve meter, etter en kort VAR-sjekk. Mannen fra Island sendte Lloris feil vei og trillet ballen i mål motsatt til 3-1.

Det kunne virke som at Everton nesten hadde punktert kampen, men på overtid at første omgang svarte Tottenham. Lamela samarbeidet med Son, og sørkoreaneren spilte argentineren igjennom. Lamela brukte et touch før han avsluttet i mål alene med keeper. Dermed sto det 3-2 etter en fartsfylt første omgang.

Sanchez og Richarlison-dobbel

Tottenham tok initiativet fra start i andre omgang, og i det 57. minutt fikk de uttelling. Alderweireld headet en corner på mål, men forsøket ble reddet. På returen var Sanchez meget sterk, og stopperen vant brytekampen og pirket inn utligningen.

Dermed sto det likt på Goodison Park, men det skulle ikke vare fryktelig lenge. Sigurdsson tredde ballen nydelig gjennom og Richarlison satte ballen i mål via stolpen og inn. Everton var da tilbake i ledelsen.

Men nok en gang kom Spurs tilbake. Harry Kane ble byttet inn i andre omgang, og det skulle vise seg å være smart viktig for London-klubben. I det 83. minutt fintet Son vekk Tom Davies ute på venstresiden og slo inn til sin makker Kane. Kane stupheadet ballen i mål fra kloss hold, og det sto likt mellom de to lagene igjen.

Dermed var det duket for ekstraomganger på Goodison Park. Syv minutter ut i første ekstraomgang rotet Spurs i bakerste rekker, og lot Everton komme til. Sigurdsson chippet nydelig gjennom til Bernard, som banket ballen inn ved lengste stolpe.

Tottenham presset hardt mot slutten, men klarte aldri å få ballen i mål for femte gang, og dermed gikk Everton videre i FA-cupen.

