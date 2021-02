Nora Mørk ut med skade da Vipers tapte

Nora Mørk haltet av banen mot slutten av kampen da Vipers Kristiansand tapte 23-24 for Rostov Don i mesterligakamp i Ungarn onsdag.

I sluttminuttene var en gråtende Mørk på sidelinjen. Det førte til frykt for at den skadeforfulgte stjernen igjen kan ha pådratt seg en alvorlig skade.

Kampen mot russiske Rostov Don var på papiret hjemmekamp for Vipers. Laget lå under innledningsvis, men festet et visst grep på kampen i første omgang. Tre strake Vipers-mål ga 9-6-ledelse. Rostov kom tilbake og var foran på 14-15, men Mørk og Malin Larsen Aune ordnet 16-15-ledelse ved pause.

På stillingen 17-15 gikk det helt i stå for Vipers. Laget scoret ikke de neste ti minuttene, og i en røyk av tekniske feil, misbrukte skudd og en utvisning nyttet Rostov anledningen til å vende kampen med fem strake scoringer.

Vipers reiste seg og gjorde kampen spennende. I siste minutt var det uavgjort, men Emilie Hegh Arntzen skjøt i tverrliggeren, mens Rostov avgjorde med et straffekast sekunder før slutt.

(©NTB)

Reklame Strømprisen med sjokkhopp - slik kutter du regningen